24 квітня українці відзначатимуть найголовніше християнське свято – Великдень. Він знаменує воскресіння Ісуса Христа після його розп’яття на горі Голгофі.
Цього дня заведено святити паску, молитися, а також ділитися радістю свята зі своїми близькими та друзями. У цей важливий для всіх день потрібно показати все своє кохання людям, які вас оточують.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Великоднем у СМС, які точно порадують дорогих для вас людей та зігріють їх теплими побажаннями. У ці дні слова можуть дати надію та надихнути на великі справи.
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З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
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Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
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Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!
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Христос воскрес – квітує Україна,
Наш край в веснянім маєві чудес,
Звучить медово мова солов’їна.
Христос воскрес! Воістину воскрес!
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Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос – здоров’я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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Кожен рік любов Господня
Дає нам свято Великодня.
Божі янголи несуть подарунки з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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Нехай мир в душі вашій панує.
Нехай янгол Божий щастя вам дарує.
Божий Син – здоров’я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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2022 року Великдень українці відзначатимуть в умовах війни – у деяких регіонах традиційне освячення великоднього кошика може бути небезпечним. У таких випадках можна слідувати традиціям не виходячи з дому. Як освятити паску вдома – читайте у матеріалі Фактів ICTV.