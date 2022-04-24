24 квітня українці відзначатимуть найголовніше християнське свято – Великдень. Він знаменує воскресіння Ісуса Христа після його розп’яття на горі Голгофі.

Цього дня заведено святити паску, молитися, а також ділитися радістю свята зі своїми близькими та друзями. У цей важливий для всіх день потрібно показати все своє кохання людям, які вас оточують.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Великоднем у СМС, які точно порадують дорогих для вас людей та зігріють їх теплими побажаннями. У ці дні слова можуть дати надію та надихнути на великі справи.

***

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з вами світла Божа ласка!

***

Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

***

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

– Христос воскрес!

– Воістину воскрес!

***

Христос воскрес – квітує Україна,

Наш край в веснянім маєві чудес,

Звучить медово мова солов’їна.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

***

Хай мир у серці Вашому панує.

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос – здоров’я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Кожен рік любов Господня

Дає нам свято Великодня.

Божі янголи несуть подарунки з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Нехай мир в душі вашій панує.

Нехай янгол Божий щастя вам дарує.

Божий Син – здоров’я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

2022 року Великдень українці відзначатимуть в умовах війни – у деяких регіонах традиційне освячення великоднього кошика може бути небезпечним. У таких випадках можна слідувати традиціям не виходячи з дому. Як освятити паску вдома – читайте у матеріалі Фактів ICTV.