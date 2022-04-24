24 апреля украинцы будут отмечать самый главный христианский праздник — Пасху. Он знаменует воскресение Иисуса Христа после распятия его на горе Голгофе.
В этот день принято святить пасху, молиться, а также делиться радостью праздника со своими близкими и друзьями. В этот важный для всех день нужно показать всю свою любовь людям, которые вас окружают.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Пасхой в СМС, которые точно порадуют дорогих для вас людей и согреют их теплыми пожеланиями. В эти дни слова могут дать надежду и вдохновить на великие дела.
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С Пасхой светлой поздравляю!
Мира в доме вам желаю,
Доброты, достатка, смеха
И во всех делах успеха.
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С праздником Пасхи!
Любви и здоровья!
Встретим мы Пасху
С добром и любовью!
Пусть будет мир
На душе и в семье!
Пусть будет радость
На всей земле!
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С Пасхой Вас, Христос воскрес!
От земли и до небес
Пусть несется эта весть,
Верьте в то, что чудо есть!
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С Пасхой, светлым Воскресеньем,
Божьего благословения!
Дом пусть полнится добром,
Счастьем, радостью, теплом!
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С Пасхой поздравляю!
Счастья в дом желаю.
В жизни — радости, добра,
В сердце — святости, тепла.
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Волшебный звон колоколов
Нас с Пасхой поздравляет
И вместо многих тысяч слов
Нам радости желает.
С праздником, любви, чудес!
Христос воистину воскрес!
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Праздник счастьем озаряет,
Яркий свет идет с небес.
От души вас поздравляем!
Всем добра! Христос воскрес!
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В 2022 году Пасху украинцы будут отмечать в условиях войны — в некоторых регионах традиционное освящение пасхальной корзинки может быть опасным. В таких случаях можно следовать традициям не выходя из дома. Как освятить паску дома — читайте в материале Фактов ICTV.