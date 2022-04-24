24 апреля украинцы будут отмечать самый главный христианский праздник — Пасху. Он знаменует воскресение Иисуса Христа после распятия его на горе Голгофе.

В этот день принято святить пасху, молиться, а также делиться радостью праздника со своими близкими и друзьями. В этот важный для всех день нужно показать всю свою любовь людям, которые вас окружают.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Пасхой в СМС, которые точно порадуют дорогих для вас людей и согреют их теплыми пожеланиями. В эти дни слова могут дать надежду и вдохновить на великие дела.

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С Пасхой светлой поздравляю!

Мира в доме вам желаю,

Доброты, достатка, смеха

И во всех делах успеха.

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С праздником Пасхи!

Любви и здоровья!

Встретим мы Пасху

С добром и любовью!

Пусть будет мир

На душе и в семье!

Пусть будет радость

На всей земле!

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С Пасхой Вас, Христос воскрес!

От земли и до небес

Пусть несется эта весть,

Верьте в то, что чудо есть!

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С Пасхой, светлым Воскресеньем,

Божьего благословения!

Дом пусть полнится добром,

Счастьем, радостью, теплом!

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С Пасхой поздравляю!

Счастья в дом желаю.

В жизни — радости, добра,

В сердце — святости, тепла.

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Волшебный звон колоколов

Нас с Пасхой поздравляет

И вместо многих тысяч слов

Нам радости желает.

С праздником, любви, чудес!

Христос воистину воскрес!

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Праздник счастьем озаряет,

Яркий свет идет с небес.

От души вас поздравляем!

Всем добра! Христос воскрес!

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В 2022 году Пасху украинцы будут отмечать в условиях войны — в некоторых регионах традиционное освящение пасхальной корзинки может быть опасным. В таких случаях можно следовать традициям не выходя из дома. Как освятить паску дома — читайте в материале Фактов ICTV.