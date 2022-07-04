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На що звертати увагу 7 липня: народні прикмети на Івана Купала

4 Липня 2022, 08:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
На що звертати увагу 7 липня: народні прикмети на Івана Купала

У ніч із 6 на 7 липня відзначають стародавнє свято – Івана Купала. Воно символізує поклоніння природі, сонцю, траві та воді.

Здавна свято вважалося містичним. Наші пращури вірили, що в купальську ніч вода і вогонь мають особливу силу, а рослини стають лікувальними. Існує і безліч народних прикмет на Івана Купала, а також традицій, обрядів та звичаїв.

Прикмети на Івана Купала:

Зараз дивляться
  • У ніч із 6 на 7 число зоряно – буде багато грибів.
  • Сильна роса – до врожаю грибів та овочів.
  • Якщо у цей день дощ заплаче, то за п’ять днів сонце засміється.
  • Сильний аромат польових квітів – до дощу.
  • Хто скупається у водоймі, той позбавиться всіх хвороб.
  • Верба шумить у Іванів день від вітру – до зливи.
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день гроза, то зима буде холодною.
  • Почути зозулю – до холодної осені, спів цвіркунів – до м’якої зими.
  • Побачити змію – бути біді.

Варто зазначити, що це не всі народні прикмети на Івана Купала, оскільки із цим святом пов’язано багато історій. Наприклад, на Іванів день заведено стрибати через багаття, плести вінки і пускати їх у воду чи шукати колір папороті.

У цей містичний період також можна ворожити на кохання та на судженого. Зробити це можна за допомогою воску, цибулини чи папірців. П’ять способів ворожіння на Івана Купала – читайте на Фактах ICTV.

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Івана Купала прикмети
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