У ніч із 6 на 7 липня відзначають стародавнє свято – Івана Купала. Воно символізує поклоніння природі, сонцю, траві та воді.

Здавна свято вважалося містичним. Наші пращури вірили, що в купальську ніч вода і вогонь мають особливу силу, а рослини стають лікувальними. Існує і безліч народних прикмет на Івана Купала, а також традицій, обрядів та звичаїв.

Прикмети на Івана Купала:

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У ніч із 6 на 7 число зоряно – буде багато грибів.

Сильна роса – до врожаю грибів та овочів.

Якщо у цей день дощ заплаче, то за п’ять днів сонце засміється.

Сильний аромат польових квітів – до дощу.

Хто скупається у водоймі, той позбавиться всіх хвороб.

Верба шумить у Іванів день від вітру – до зливи.

Наші пращури помітили, якщо у цей день гроза, то зима буде холодною.

Почути зозулю – до холодної осені, спів цвіркунів – до м’якої зими.

Побачити змію – бути біді.

Варто зазначити, що це не всі народні прикмети на Івана Купала, оскільки із цим святом пов’язано багато історій. Наприклад, на Іванів день заведено стрибати через багаття, плести вінки і пускати їх у воду чи шукати колір папороті.

У цей містичний період також можна ворожити на кохання та на судженого. Зробити це можна за допомогою воску, цибулини чи папірців. П’ять способів ворожіння на Івана Купала – читайте на Фактах ICTV.