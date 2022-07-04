В ночь с 6 на 7 июля отмечают древний праздник — Ивана Купала. Он символизирует поклонение природе, солнцу, травам и воде.

Издавна праздник считался мистическим. Наши предки верили, что в купальскую ночь вода и огонь обладают особенной силой, а растения становятся лечебными. Существует и множество народных пример на Ивана Купала, а также традиций, обрядов и обычаев.

Приметы на Ивана Купала:

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В ночь с 6 на 7 число звездно – будет много грибов.

Сильная роса — к урожаю грибов и овощей.

Если в этот день дождь заплачет, то через пять дней солнце засмеется.

Сильный аромат полевых цветов — к дождю.

Кто искупается в водоеме, тот избавится от всех болезней.

Ива шумит в Иванов день от ветра — к ливню.

Если в этот день гроза, орехов будет мало.

Услышать кукушку — к холодной осени, пение сверчков — к мягкой зиме.

Увидеть змею — быть беде.

Стоит отметить, что это не все народные приметы на Ивана Купала, поскольку с этим праздником связано много историй. Например, на Иванов день принято прыгать через костер, плести венки и пускать их по воде или искать цвет папоротника.

В этот мистический период также можно гадать на любовь и на суженного. Сделать это можно с помощью воска, луковицы или бумажек. Пять способов гаданий на Ивана Купала — читайте на Фактах ICTV.