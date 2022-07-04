Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

На что обращать внимание 7 июля: народные приметы на Ивана Купала

4 июля 2022, 08:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
На что обращать внимание 7 июля: народные приметы на Ивана Купала

В ночь с 6 на 7 июля отмечают древний праздник — Ивана Купала. Он символизирует поклонение природе, солнцу, травам и воде.

Издавна праздник считался мистическим. Наши предки верили, что в купальскую ночь вода и огонь обладают особенной силой, а растения становятся лечебными. Существует и множество народных пример на Ивана Купала, а также традиций, обрядов и обычаев.

Приметы на Ивана Купала:

Сейчас смотрят
  • В ночь с 6 на 7 число звездно – будет много грибов.
  • Сильная роса — к урожаю грибов и овощей.
  • Если в этот день дождь заплачет, то через пять дней солнце засмеется.
  • Сильный аромат полевых цветов — к дождю.
  • Кто искупается в водоеме, тот избавится от всех болезней.
  • Ива шумит в Иванов день от ветра — к ливню.
  • Если в этот день гроза, орехов будет мало.
  • Услышать кукушку — к холодной осени, пение сверчков — к мягкой зиме.
  • Увидеть змею — быть беде.

Стоит отметить, что это не все народные приметы на Ивана Купала, поскольку с этим праздником связано много историй. Например, на Иванов день принято прыгать через костер, плести венки и пускать их по воде или искать цвет папоротника.

В этот мистический период также можно гадать на любовь и на суженного. Сделать это можно с помощью воска, луковицы или бумажек. Пять способов гаданий на Ивана Купала — читайте на Фактах ICTV.

Читайте также:
Івана КупалаИвана Купала и апостолов Петра и Павла: церковный календарь на июль 2022

Теги
Івана Купала прикмети
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь