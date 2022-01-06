Святвечір – чарівне свято. Цей зимовий день бажано провести із сім’єю та близькими людьми, насолодитися вечерею у чудовій компанії. Не забудьте привітати всіх із цим святом – у цьому вам допоможуть привітання зі Святвечором, зібрані у цьому матеріалі.

Вітання зі Святвечором

Ніч напередодні Різдва – це торжество світлих сил над злом. Бажаємо вам добра, радості, благополуччя та удачі! І хай у ваших серцях також буде зроблений вибір на користь чуйності, терпіння і співчуття до всіх оточуючих вас людей.

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У тихий вечір Святвечора щиро бажаємо вам здоров’я, миру та спокою, душевної гармонії, любові, терпіння та віри у краще.

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Святвечір – чудове та важливе свято, провісник Різдва. Нехай цей день, попри морозну погоду, принесе у ваш дім спокій, затишок та тепло.

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Нехай у це свято чистим буде дім, дружна сім’я збереться разом, а в серці та душі горить вогник щастя, радості, любові й надії.

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Святий вечір — саме час для того, щоб зустрітися з сім’єю та близькими людьми. Бажаємо у цей день лише позитивних емоцій, атмосфери кохання та радості в домі; пам’ятати лише добрі дні й забути образи.

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Бажаю, щоб Святвечір приніс вам приємне передчуття чистої різдвяної радості. Миру, добра та спокою у ваших сім’ях!

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У Святвечір бажаємо вам душевного спокою, бути сильними духом. Нехай Бог і янголи-охоронці оберігають вас, ваших близьких та ваш дім від невдач та смутку.

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Нехай Святвечір з появою першої зірки принесе із собою світлий та чарівний дух свята! Бажаємо вам любові, миру й добра, і щоб у вашому житті не було місця печалі. Вітаємо зі святом!

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Зі Святим вечором! Він завжди приносить із собою спокій та світло. Бажаємо вам терпіння, миру, якнайбільше приємних вечорів у колі близьких, а також щастя та радісних усмішок.

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У день Святого вечора дозвольте собі відпочити і впустіть у будинок дух свята. Нехай щастя назавжди оселиться у вашому домі, у душі завжди горить вогонь, а кохання гріє душу. Нехай ангели-охоронці вас оберігають. Зі святом!

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Кутя, звичайно, не піца, бо з нею заморочитися треба! Бажаємо, щоб гості оцінили ваші кулінарні здібності та із захватом їли частування, а також бажаємо здоров’я, сили, радості, любові та прекрасного настрою, адже у Святий вечір інакше й не буває!

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В цей світлий і добрий день бажаємо вам, щоб у домі завжди був достаток та затишок, а в душі панували мир, спокій та щастя. Зі Святвечором!

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Місто наповнене вогнями і чарами, а стіл ломиться від різних частувань. Цієї ночі всім мріям судилося здійснитися. Я бажаю тобі, щоб скрізь і всюди тебе супроводжувало добро, поряд з ним крокували щастя та успіх. Нехай у тебе в цьому і наступних роках все буде чудово. Вітаємо зі Святвечором та прийдешнім Різдвом, зі святом вогнів та чудес!

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З першою зіркою приходять і щастя, мир та добро. Бажаємо відкрити для них своє серце і вірити лише у краще! Нехай життя буде спокійним і безхмарним. Зі Святим вечором!

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У прекрасне свято Святвечора, коли весь світ горить вогнями і чекає на диво, коли люди поспішають до своїх рідних, бо любов – найголовніше, що є на світі, я бажаю вам щастя! Нехай переддень Різдва подарує вам його, а ви тримайте його міцно і насолоджуйтеся ним усе життя!

Православні християни святкують Святвечір 6 січня. Цього дня сім’ї збираються за вечерею, яка починається, коли перша зірка з’явиться в небі.

Вечеря обов’язково повинна бути пісною, а на столі має бути кутя. Окрім неї готують ще 11 страв – наприклад, борщ, компот, вареники, картоплю та гриби. Риба також повинна бути на столі цього вечора, оскільки вважається, що це магічна страва, яка пов’язує минуле з сьогоденням.

Після вечері діти повинні віднести гостинці хрещеним, а натомість отримати горіхи, солодощі та інші ласощі. А ще Святвечір – ідеальний день для молодих хлопців та дівчат, щоб поворожити.