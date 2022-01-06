Канун Рождества — волшебный праздник. Этот зимний день желательно провести с семьей и близкими людьми, насладиться ужином в прекрасной компании. Не забудьте поздравить всех с этим праздником — в этом вам помогут поздравления с Сочельником, собранные в этом материале.

Поздравления с Рождественским Сочельником

Ночь в канун Рождества — это торжество светлых сил над злом. Желаем вам добра, радости, благополучия и удачи! И пусть в ваших сердцах также будет сделан выбор в пользу чуткости, терпения и сострадания ко всем окружающим вас людям.

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В тихий вечер Сочельника искренне желаем вам здоровья, мира и спокойствия, душевной гармонии, любви, терпения и веры в лучшее.

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Сочельник — чудесный и важный праздник, предвестник Рождества. Пусть этот день, несмотря на морозную погоду, принесет в ваш дом покой, уют и тепло.

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Пусть в этот праздник чистым будет дом, дружная семья соберется вместе, а в сердце и душе горит огонек счастья, радости, любви и надежды.

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Сочельник — самое время для того, чтобы встретиться с семьей и близкими людьми. Желаем в этот день только положительных эмоций, атмосферы любви и радости в доме; помнить только хорошие дни и забыть обиды.

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Желаю, чтобы Сочельник принес для вас приятное предвкушение чистой рождественской радости. Мира, добра и спокойствия в ваших семьях!

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В вечер Рождественского Сочельника желаем вам душевного спокойствия, быть сильными духом. Пусть Бог и ангелы-хранители оберегают вас, ваших близких и ваш дом от неудач и печалей.

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Пусть Сочельник с появлением первой звезды принесет с собой светлый и волшебный дух праздника! Желаем вам любви, мира и добра, и чтоб в вашей жизни не было места печали. Поздравляем с праздником!

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С Сочельником! Канун Рождества всегда приносит с собой спокойствие и свет. Желаем вам терпения, мира, побольше приятных вечеров в кругу близких, а также счастья и радостных улыбок.

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В день Сочельника позвольте себе отдохнуть и впустите в дом дух праздника. Пусть счастье никогда не покидает ваш дом, в душе всегда горит огонь, а любовь греет душу. Пусть ангелы-хранители вас оберегают. С праздником!

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Кутья, конечно, не пицца, потому что с ней заморочиться нужно! Желаем, чтобы гости оценили ваши кулинарные способности и с упоением уминали угощения, а также желаем здоровья, силы, радости, любви и прекрасного настроения, ведь в Святой вечер иначе и не бывает!

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В этот светлый и добрый день желаем вам, чтобы в доме всегда был достаток и уют, а в душе царили мир, покой и счастье. С Сочельником!

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Город наполнен огнями и волшебством, а стол ломится от разных угощений. В эту ночь всем мечтам суждено было сбыться. Я желаю тебе, чтобы везде и всюду тебя сопровождало добро, рядом с ним шагали счастье и успех. Пусть у тебя в этом и в последующих годах все будет замечательно. Поздравляем с Сочельником и наступающим Рождеством, праздниками огней и чудес!

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С первой звездой приходят и счастье, мир и добро. Желаем открыть для них свое сердце и верить только в лучшее! Пусть жизнь будет спокойной и безоблачной. С Сочельником!

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В прекрасный праздник Сочельника, когда весь мир горит огнями и ждет чуда, когда люди спешат к своим родным, потому что любовь – самое главное, что есть на свете, я желаю вам счастья! Пусть канун Рождества подарит вам его, а вы держите его крепко и наслаждайтесь им всю жизнь!

Православные христиане празднуют Сочельник 6 января. В этот день семьи собираются за ужином, который начинается, как только первая звезда появится в небе.

Ужин обязательно должен быть постным, а на столе должна присутствовать кутья. Кроме нее готовят еще 11 блюд — например, борщ, узвар, вареники, картошку и грибы. Рыба также должна быть на столе в этот вечер, так как считается, что это магическое блюдо, которое связывает прошлое с настоящим.

После ужина дети должны отнести гостинцы крестным, а взамен получить орехи, сладости и другие лакомства. А еще Сочельник — идеальный день для молодых парней и девушек, чтобы погадать.