28 червня в Україні відзначають важливе державне свято – День Конституції. В 2022 році дата припадає на вівторок.

У мирний час День Конституції України вважається вихідним днем, проте через воєнний стан додатково відпочивати громадяни нашій країні не будуть. Цього дня прийнято вітати одне одного, бажаючи миру та процвітання країні.

Факти ICTV підготували привітання з Днем Конституції України у СМС, щоб ви змогли привітати всіх, кого вважаєте за потрібне.

Зараз дивляться

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Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,

Мирного і щасливого життя бажаємо,

Хай завжди процвітає країна,

Нехай у достатку живе кожна родина.

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У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити вам буде любо!

З Днем Конституції!

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Сьогодні важливе свято для країни,

Ми Конституцію України оспівуємо,

Закони вивчаємо до глибини,

І права свої відмінно знаємо.

Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,

Мирного та щасливого життя бажаємо,

Хай завжди процвітає країна,

Нехай у достатку живе кожна родина.

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З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знов!

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На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! З святом вас вітаю!

Варто зазначити, що 28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила першу Конституцію незалежної української держави. Це важливий документ, у якому прописані правові основи, закріплюється територіальна цілісність та суверенітет.