28 июня в Украине отмечают важный государственный праздник — День Конституции. В 2022 году дата приходится на вторник.

В мирное время День Конституции Украины считается выходным днем, однако из-за военного положения отдыхать дополнительно граждане нашей стране не будут. В этот день принято поздравлять друг друга, желая мира и процветания стране.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Конституции Украины в СМС, чтобы вы смогли поздравить всех, кого считаете нужным.

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Конституция, бесспорно,

Самый важный документ,

И во всей стране огромной

Ее чтут уж много лет.

И пусть вносятся поправки

В интересах всех людей,

Чтобы жизнь вся длилась сладко

В Украине много дней!



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С Днем Конституции сегодня

Вас поздравляю от души.

Пусть наши правила, свободы

Достойны будут, хороши.

Пускай всегда нас защищает

Важнейший этот документ,

Ты вспомни свод сей правил главных

В ответственный всегда момент.

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С Днем Конституции сегодня

Я поздравляю Украины,

Желаю, чтобы процветали,

Счастливы были и едины.

Добра стране, народу — силы,

Новых побед и достижений,

Ведет пускай народ держава

К большим и значимым свершениям.



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В этот праздник горделивый,

Пожелаю стать счастливой

Всей стране своей большой.

Каждый третий здесь герой.

И законы нужно чтить,

Чтобы родину любить.

Это очень-очень важно,

Поздравляю всех отважно!

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С Днем Конституции от сердца

Я вас сегодня поздравляю.

Порядок чтоб закон хранил

Я вам от сердца пожелаю.

Пусть самый важный документ

Всем гарантирует свободу,

Несправедливости не даст

Для воли никакого ходу.



Стоит отметить, что 28 июня 1996 года Верховная рада Украины приняла первую Конституцию независимого украинского государства. Это важный документ, в котором прописаны правовые основы, закрепляется территориальная целостность и суверенитет.