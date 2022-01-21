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Милі привітання з Міжнародним днем обіймів у СМС

21 Січня 2022, 07:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Милі привітання з Міжнародним днем обіймів у СМС

21 січня відзначають Міжнародний день обіймів. Це добре свято, в яке проводяться різні флешмоби, що дозволяють обіймати навіть незнайомців.

Під час обіймів люди обмінюються душевним теплом, приємними емоціями та почуваються краще. З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання в СМС із Днем обіймів, щоб ви змогли привітати тих, хто вам милий серцю.

***

У чудове свято — день обіймів
Бажаю щирих симпатій
Якнайбільше випробувати,
Добре, м’якше, краще стати.
Друг з одним частіше обійматися,
У коханні та в радості купатися,
Не сваритися і не бурчати,
Від життя щастя отримувати.

***

У Міжнародний день обіймів
Хочу тобі я побажати,
Любовних лише заходів,
І було щоби, кого обійняти.
Любові, звичайно, справжньої,
Щоб дружба повз не пройшла,
І тільки істинне щастя,
І радість, щоб тебе знайшла.

***

Я по радіо почула
І прийшла вас обійняти,
Бо сьогодні на планеті,
Ходить миле, файне свято.
Міжнародний день обіймів
Хай теплом вас всіх зігріє,
Хай фортуна у обіймах
Вас весь день леліє!
Ви теплом зігрійте, люди,
посмішку всім подаруйте
Бо сьогодні на планеті
День обіймів ходить всюди.

***

Вітання приймай,
Ширше руки розставляй.
Обіймашки приймай,
У день обіймів – обіймай!

***

В Міжнародний день обіймів
Хочу вам всім побажати
Обійматися міцніше
Ендорфіни заряджати.
Навкруги стане тепліше
Бо всі радість подарують.
Обіймайтесь веселіше
На планеті всі святкують.

День обіймів був створений у США в 1986 році. Це миле свято стрімко поширилося по всьому світу.

До кого прийшла ідея створити День обіймів і чому обрано таку дату – невідомо. Вважається, що, можливо, ідея належить студентам.

4 грудня святкується ще один День обіймів, проте січневий більш відомий.

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