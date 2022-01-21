21 січня відзначають Міжнародний день обіймів. Це добре свято, в яке проводяться різні флешмоби, що дозволяють обіймати навіть незнайомців.

Під час обіймів люди обмінюються душевним теплом, приємними емоціями та почуваються краще. З нагоди свята Факти ICTV підготували привітання в СМС із Днем обіймів, щоб ви змогли привітати тих, хто вам милий серцю.

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У чудове свято — день обіймів

Бажаю щирих симпатій

Якнайбільше випробувати,

Добре, м’якше, краще стати.

Друг з одним частіше обійматися,

У коханні та в радості купатися,

Не сваритися і не бурчати,

Від життя щастя отримувати.

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У Міжнародний день обіймів

Хочу тобі я побажати,

Любовних лише заходів,

І було щоби, кого обійняти.

Любові, звичайно, справжньої,

Щоб дружба повз не пройшла,

І тільки істинне щастя,

І радість, щоб тебе знайшла.

***

Я по радіо почула

І прийшла вас обійняти,

Бо сьогодні на планеті,

Ходить миле, файне свято.

Міжнародний день обіймів

Хай теплом вас всіх зігріє,

Хай фортуна у обіймах

Вас весь день леліє!

Ви теплом зігрійте, люди,

посмішку всім подаруйте

Бо сьогодні на планеті

День обіймів ходить всюди.

***

Вітання приймай,

Ширше руки розставляй.

Обіймашки приймай,

У день обіймів – обіймай!

***

В Міжнародний день обіймів

Хочу вам всім побажати

Обійматися міцніше

Ендорфіни заряджати.

Навкруги стане тепліше

Бо всі радість подарують.

Обіймайтесь веселіше

На планеті всі святкують.

День обіймів був створений у США в 1986 році. Це миле свято стрімко поширилося по всьому світу.

До кого прийшла ідея створити День обіймів і чому обрано таку дату – невідомо. Вважається, що, можливо, ідея належить студентам.

4 грудня святкується ще один День обіймів, проте січневий більш відомий.