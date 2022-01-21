21 января отмечают Международный день объятий. Это добрый праздник, в который проводятся разные флешмобы, позволяющие заключить в объятия даже незнакомцев.
Во время объятий люди обмениваются душевным теплом, приятными эмоциями и чувствуют себя лучше. По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления в СМС с Днем объятий, чтобы вы смогли поздравить тех, кто вам дорог.
***
Тебя я обнимаю крепко-крепко!
Ты спросишь, ну за что такая честь?
А день объятий — он бывает редко,
Лишь раз в году подобный праздник есть.
Прими сегодня ты мои объятья,
По-дружески и искренне, с душой,
Тебе желаю радости и счастья,
В хороший праздник, радостный такой.
***
В День объятий свою нежность
И заботу прояви.
И того, кто сердцу дорог,
Крепко-крепко обними.
Пусть согреет в мире сером
В миг холодных, дерзких вьюг
Доброе прикосновение
Ласковых, любимых рук.
***
С Днем объятий поздравляем,
Мира и добра желаем,
Обнимите в этот день,
Всех своих родных, друзей.
***
Обниматься чаще нужно,
И неважно — нежность, дружба,
Что вас связывает нынче,
Мощь объятий безгранична!
Сил прибавят в одночасье,
Окунут в тепло и счастье.
Тебя любят в этом мире!
Распахни объятья шире!
***
Хочу тебя я пожелать
В Международный день объятий
Меня почаще обнимать,
Чтоб поцелуй — всегда приятен,
А ночь — волшебна и нежна,
Подобно чистой светлой деве,
И у тебя лишь я одна,
Ведь королю — по королеве!
День объятий был создан в США в 1986 году. Этот милый праздник стремительно распространился по всему миру.
К кому пришла идея создать День объятий и почему выбрана такая дата — неизвестно. Считается, что возможно идея принадлежит студентам.
4 декабря празднуется еще один День объятий, однако январский более известен.