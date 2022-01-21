21 января отмечают Международный день объятий. Это добрый праздник, в который проводятся разные флешмобы, позволяющие заключить в объятия даже незнакомцев.

Во время объятий люди обмениваются душевным теплом, приятными эмоциями и чувствуют себя лучше. По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления в СМС с Днем объятий, чтобы вы смогли поздравить тех, кто вам дорог.

***

Тебя я обнимаю крепко-крепко!

Ты спросишь, ну за что такая честь?

А день объятий — он бывает редко,

Лишь раз в году подобный праздник есть.

Прими сегодня ты мои объятья,

По-дружески и искренне, с душой,

Тебе желаю радости и счастья,

В хороший праздник, радостный такой.

***

В День объятий свою нежность

И заботу прояви.

И того, кто сердцу дорог,

Крепко-крепко обними.

Пусть согреет в мире сером

В миг холодных, дерзких вьюг

Доброе прикосновение

Ласковых, любимых рук.

***

С Днем объятий поздравляем,

Мира и добра желаем,

Обнимите в этот день,

Всех своих родных, друзей.

***

Обниматься чаще нужно,

И неважно — нежность, дружба,

Что вас связывает нынче,

Мощь объятий безгранична!

Сил прибавят в одночасье,

Окунут в тепло и счастье.

Тебя любят в этом мире!

Распахни объятья шире!

***

Хочу тебя я пожелать

В Международный день объятий

Меня почаще обнимать,

Чтоб поцелуй — всегда приятен,

А ночь — волшебна и нежна,

Подобно чистой светлой деве,

И у тебя лишь я одна,

Ведь королю — по королеве!

День объятий был создан в США в 1986 году. Этот милый праздник стремительно распространился по всему миру.

К кому пришла идея создать День объятий и почему выбрана такая дата — неизвестно. Считается, что возможно идея принадлежит студентам.

4 декабря празднуется еще один День объятий, однако январский более известен.