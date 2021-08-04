4 серпня віряни відзначають День святої Марії Магдалини. В цю дату православна церква вшановує пам’ять жінки й учениці Ісуса Христа. За легендою, саме вона перша сказала фразу Христос Воскрес, коли побачила його воскреслим.

Головні молитви Марії Магдалині читайте в матеріалі.

Молитва перша

Рівноапостольна, свята дружина-мироносиця Марія Магдалина, ти теплотою своєї любові до Христа потоптала всі злі підступи, здобула безцінний дар любові Спасителя і досягла Царства Небесного. Заради цього схиляюся перед тобою і зі скрушеним серцем і благоговінням у душі волаю до тебе я, (ім’я).

Преподобна учениця Христа Марія! Проси Христа, що полюбив тебе і гаряче улюбленого тобою, благословити мене силою залишити гріхи мої, зміцнити благодаттю сміливо і бадьоро йти шляхом святих заповідей. Богу Отцю, Сину і Святому Духу у віки вічні. Амінь

Молитва друга

О, свята мироносице та всехвальна рівноапостольна Христова ученице Маріє Магдалино! До тебе, вірної та сильної заступниці перед Богом за нас, ми, грішні і недостойні, нині усердно прибігаємо та у сокрушенні сердець наших молимося. Ти в своєму житті перетерпіла страшні бісівські підступи та благодаттю Христовою визволилася від них. Молитвами твоїми і нас визволи від сітей бісівських, щоб неустанно у своєму житті ділом, словом, думкою і тайними помислами серця вірно послужили єдиному святому Владиці Богові.

Ти більше всіх благ земних возлюбила найсвятішого Господа Ісуса і через все своє життя наслідувала його. Божественним навчанням і благодаттю не тільки свою душу годувала, але і багатьох людей від язичницької темряви до Христа приводила. Це убачивши, просимо тебе: випроси нам у Христа Бога благодаті, що просвічує та освячує, щоб, нею просвітлені, зростали у вірі і благочесті, в подвизі любові і самовідреченні, щоб служили ми ближнім в їх душевних і тілесних нуждах, пам’ятаючи приклад твого чоловіколюбства.

Ти, свята Маріє, благодаттю Божою свято прожила життя на землі і мирно відійшла єси в небесні обителі. Моли Христа Спаса, щоб твоїми молитвами сподобив і нас неосудно звершити наше паломництво на цій долині сліз в мирі, в покаянні скінчити наше життя, у святості проживши на землі, сподобитися вічного блаженства на небесах і там з тобою і з усіма святими вихваляти Тройцю нероздільну, оспівувати єдине Божество, Отця, і Сина, і Духа Всесвятого на віки віків. Амінь.

Крім того, сьогодні відзначають іменини дівчата на ім’я Марія. Факти ICTV підготували привітання в картинках і СМС з Днем ангела Марії.