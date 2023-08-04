Ежегодно 4 августа верующие отмечают День святой Марии Магдалины. В эту дату православная церковь чтит память женщины и ученицы Иисуса Христа. По легенде, именно она первая сказала фразу Христос Воскрес, когда увидела его воскресшим.

Также в День святой Марии Магдалины свои именины празднуют обладательницы имени Мария, а потому если в вашем окружении есть такие, не забудьте их поздравить.

Факты ICTV решили собрать главные молитвы Марии Магдалине. Святую просят о вере, смирении, смелости, благодеянии, помощи во время гонений.

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Молитва первая

О святая мироносице и всехвальная равноапостольная Христова ученице Магдалино Марие! К тебе, яко верней и мощней о нас к Богу ходатаице, грешнии и недостойнии, ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся.

Ты в житии своем страшныя козни бесовския испытала еси, но благодатию Христовою явно тех свободилася еси, и нас молитвами твоими от сети бесовския избави, да выну во всем житии нашем делом, словом, мыслию и тайными помышлении сердец наших верно послужим единому Святому Владыце Богу, якоже Тому обещалися есмы.

Ты паче всех благ земных сладчайшаго Господа Иисуса возлюбила еси и Тому чрез все житие добре последовала еси, Божественными учении Его и благодатию не токмо свою душу питающи, но и множество людей от тьмы языческия ко Христа чудному свету приводящи; то ведуще, просим тя: испроси нам у Христа Бога благодать просвещающую и освящающую, да, ею осеняеми, преуспеваем в вере и благочестии, в подвизех любве и самоотвержения, да неленостно тщимся служити ближним в их нуждах духовных и телесных, памятующе пример твоего человеколюбия.

Ты, святая Марие, бодренно благодатию Божиею протекла еси житие на земли и мирно отшла еси во обители Небесныя, моли Христа Спаса, да молитвами твоими сподобит нас непреткновенно совершити странствие наше в сей юдоли плача и в мире и покаянии скончати живот наш, да тако и в святости на земли поживше, вечныя блаженныя жизни на Небеси сподобимся и тамо с тобою и всеми святыми вкупе выну восхвалим Троицу Нераздельную, воспоим Едино Божество, Отца и Сына и Духа Всесвятаго, во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

Равноапостольная, святая жена-мироносица Мария Магдалина, ты теплотой своей любви к Христу попрала все злые козни, обрела бесценный дар — любовь Спасителя и достигла Царства Небесного. Ради этого перед тобой склоняюсь и с сокрушенным сердцем и умиленною душою вопию к тебе, я, недостойный (имя).

Взгляни с небесной высоты на меня, находящегося в борьбе с искушениями греховными, усмотри, какими грехами враг атакует меня, стараясь погубить душу мою.

Преподобная ученица Христа Мария! Упроси Христа, возлюбившего тебя и горячо любимого тобой, благословить меня силой оставить прегрешения мои, укрепить благодатью смело и бодро идти по пути святых заповедей, чтобы стать храмом Святого Духа и Бога, живущего во мне, чтобы мне не стыдно было окончить многострадальную жизнь мою и радостно переселиться в райские обители, чтобы с тобой, всеми святыми воздавать хвалу Святой Троице. Богу Отцу, Сыну и Святому Духу в веки вечные. Аминь.