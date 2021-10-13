13 жовтня в світі відзначають Міжнародний день по зменшенню небезпеки стихійних лих під егідою ООН. Він створений для того, щоб підвищувати рівень обізнаності громадськості про те, які заходи потрібно приймати, щоб зменшити наслідки лих.

Також сьогодні святкують Міжнародний день костюма, який придумали фанати американського серіалу Як я зустрів вашу маму. І День без бюстгальтера, мета якого – звернути увагу громадськості на проблему раку молочної залози у жінок.

Згідно з церковним календарем, 13 жовтня вшановують пам’ять святителя Михайла – першого митрополита Київського. У Х столітті константинопольський патріарх Микола II відправив Михайла у Корсунь. Там він мав хрестити князя Володимира. Після чого Михайло вирушив до Києва, де хрестив місцевих жителів. Мощі святого Михайла зберігаються у Києво-Печерській лаврі.

Іменини 13 жовтня

У цю дату свої іменини святкують власники таких імен як: Олександр, Олександра, Олексій, Аполлінарія, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Поліна, Семен.

Народні прикмети на 13 жовтень:

Якщо у цей день буде сніг, то зима прийде нескоро.

Якщо журавлі полетіли в цей день, то зима буде ранньою і холодною.

Яскраві сни цей день вважаються віщими.

Що не можна робити 13 жовтня:

У цей день не можна приймати подарунки.

Не можна ходити в гості і запрошувати людей до себе.

Заборонено бути брудними або неохайними.

Не можна лінуватися.

Варто зазначити, що завтра, 14 жовтня, українці відсвяткують державне свято – День захисників і захисниць. Згідно з розпорядженням Кабміну, цей день буде вихідним.

Крім того, 14 жовтня також День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці.