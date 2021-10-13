13 октября в мире отмечают Международный день по снижению опасности бедствий под эгидой ООН. Он создан для того, чтобы повышать уровень осведомленности общественности о том, какие меры нужно принимать, чтобы уменьшить последствия бедствий.
Также сегодня празднуют Международный день костюма, который придумали фанаты американского сериала Как я встретил вашу маму. И День без бюстгальтера, цель которого — обратить внимание общественности на проблему рака молочный железы у женщин.
Согласно церковному календарю, 13 октября чтят память святителя Михаила — первого митрополита Киевского. В Х веке константинопольский патриарх Николай II отправил Михаила в Корсунь. Там он должен был крестить князя Владимира, после чего Михаил отправился в Киев, где крестил местных жителей. Мощи святого Михаила хранятся в Киево-Печерской лавре.
Именины 13 октября
В эту дату свои именины празднуют обладатели таких имен как: Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина, Семен.
Народные приметы на 13 октябрь:
- Если в этот день будет снег, то зима придет нескоро.
- Если журавли улетели в этот день, то зима будет ранней и холодной.
- Яркие сны этот день считаются вещими.
Что нельзя делать 13 октября:
- В этот день нельзя принимать подарки.
- Нельзя ходить в гости и приглашать людей к себе.
- Запрещено быть грязными или неопрятными.
- Нельзя лениться.
Стоит отметить, что завтра, 14 октября, украинцы отпразднуют важный государственный праздник — День защитников и защитниц. Согласно распоряжению Кабмина, этот день будет выходным.
Кроме того, 14 октября также День украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы.