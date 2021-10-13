13 октября в мире отмечают Международный день по снижению опасности бедствий под эгидой ООН. Он создан для того, чтобы повышать уровень осведомленности общественности о том, какие меры нужно принимать, чтобы уменьшить последствия бедствий.

Также сегодня празднуют Международный день костюма, который придумали фанаты американского сериала Как я встретил вашу маму. И День без бюстгальтера, цель которого — обратить внимание общественности на проблему рака молочный железы у женщин.

Согласно церковному календарю, 13 октября чтят память святителя Михаила — первого митрополита Киевского. В Х веке константинопольский патриарх Николай II отправил Михаила в Корсунь. Там он должен был крестить князя Владимира, после чего Михаил отправился в Киев, где крестил местных жителей. Мощи святого Михаила хранятся в Киево-Печерской лавре.

Именины 13 октября

В эту дату свои именины празднуют обладатели таких имен как: Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина, Семен.

Народные приметы на 13 октябрь:

Если в этот день будет снег, то зима придет нескоро.

Если журавли улетели в этот день, то зима будет ранней и холодной.

Яркие сны этот день считаются вещими.

Что нельзя делать 13 октября:

В этот день нельзя принимать подарки.

Нельзя ходить в гости и приглашать людей к себе.

Запрещено быть грязными или неопрятными.

Нельзя лениться.

Стоит отметить, что завтра, 14 октября, украинцы отпразднуют важный государственный праздник — День защитников и защитниц. Согласно распоряжению Кабмина, этот день будет выходным.

Кроме того, 14 октября также День украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы.