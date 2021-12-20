Сьогодні, 20 грудня, у світі відзначають Міжнародний день солідарності людей. Він був встановлений у 2005 році Генасамблеєю ООН.

Організація у документі визначила солідарність однією з основних та загальнолюдських цінностей, яка повинна лежати в основі відносин між людьми у ХХІ столітті.

Також 20 грудня віряни вшановують пам’ять єпископа й проповідника Амвросія Медіоланського. Він належить до четвірки великих латинських вчителів церкви.

День ангела 20 грудня

Іменини 20 грудня святкують Антон, Григорій, Іван, Павло, Михайло, Лев.

Народні прикмети на 20 грудня:

Якщо йде мокрий сніг, то літо буде дощовим.

Якщо сніг легкий і сухий, то влітку буде посуха.

Якщо сонце оточене туманом, то буде сильна заметіль.

Що не можна робити 20 грудня:

Жінкам цього дня забороняється важко працювати, шити, в’язати і прати білизну.

Не можна лихословити, веселитися, оскільки триває Різдвяний піст.

Також 20 грудня: