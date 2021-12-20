Сьогодні, 20 грудня, у світі відзначають Міжнародний день солідарності людей. Він був встановлений у 2005 році Генасамблеєю ООН.
Організація у документі визначила солідарність однією з основних та загальнолюдських цінностей, яка повинна лежати в основі відносин між людьми у ХХІ столітті.
Також 20 грудня віряни вшановують пам’ять єпископа й проповідника Амвросія Медіоланського. Він належить до четвірки великих латинських вчителів церкви.
День ангела 20 грудня
Іменини 20 грудня святкують Антон, Григорій, Іван, Павло, Михайло, Лев.
Народні прикмети на 20 грудня:
- Якщо йде мокрий сніг, то літо буде дощовим.
- Якщо сніг легкий і сухий, то влітку буде посуха.
- Якщо сонце оточене туманом, то буде сильна заметіль.
Що не можна робити 20 грудня:
- Жінкам цього дня забороняється важко працювати, шити, в’язати і прати білизну.
- Не можна лихословити, веселитися, оскільки триває Різдвяний піст.
Також 20 грудня:
- 1879 – Томас Альва Едісон провів демонстрацію роботи лампи розжарювання.
- 1883 – на Ніагарі відкрито перший консольний міст між США та Канадою.
- 1938 – у СРСР запроваджено трудові книжки.
- 1996 – компанія NeXT об’єдналася з Apple Computer, розпочато розробку Mac OS X.
- 2000 – парламент Великобританії схвалив клонування, але виключно з медичною метою.
- 2019 – у США в кінопрокат вийшла остання (дев’ята) частина космічної саги Зіркові війни: Скайуокер. Схід.