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Міжнародний день солідарності та Амвросія Медіоланського: яке свято 20 грудня

20 Грудня 2021, 04:10
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Міжнародний день солідарності та Амвросія Медіоланського: яке свято 20 грудня

Сьогодні, 20 грудня, у світі відзначають Міжнародний день солідарності людей. Він був встановлений у 2005 році Генасамблеєю ООН.

Організація у документі визначила солідарність однією з основних та загальнолюдських цінностей, яка повинна лежати в основі відносин між людьми у ХХІ столітті.

Також 20 грудня віряни вшановують пам’ять єпископа й проповідника Амвросія Медіоланського. Він належить до четвірки великих латинських вчителів церкви.

День ангела 20 грудня

Іменини 20 грудня святкують Антон, Григорій, Іван, Павло, Михайло, Лев.

Народні прикмети на 20 грудня:

  • Якщо йде мокрий сніг, то літо буде дощовим.
  • Якщо сніг легкий і сухий, то влітку буде посуха.
  • Якщо сонце оточене туманом, то буде сильна заметіль.

Що не можна робити 20 грудня:

  • Жінкам цього дня забороняється важко працювати, шити, в’язати і прати білизну.
  • Не можна лихословити, веселитися, оскільки триває Різдвяний піст.

Також 20 грудня:

  • 1879 – Томас Альва Едісон провів демонстрацію роботи лампи розжарювання.
  • 1883 – на Ніагарі відкрито перший консольний міст між США та Канадою.
  • 1938 – у СРСР запроваджено трудові книжки.
  • 1996 – компанія NeXT об’єдналася з Apple Computer, розпочато розробку Mac OS X.
  • 2000 – парламент Великобританії схвалив клонування, але виключно з медичною метою.
  • 2019 – у США в кінопрокат вийшла остання (дев’ята) частина космічної саги Зіркові війни: Скайуокер. Схід.
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Календар , Свято
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