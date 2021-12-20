Сегодня, 20 декабря, в мире отмечают Международный день солидарности людей. Он был установлен в 2005 году Генассамблеей ООН.
Организация в документе определила солидарность одной из основных и общечеловеческих ценностей, которая должна лежать в основе отношений между людьми в XXI веке.
Также 20 декабря верующие чтят память епископа и проповедника Амвросия Медиоланского. Он входит в четверку больших латинских учителей церкви.
День ангела 20 декабря
Именины 20 декабря празднуют Антон, Григорий, Иван, Павел, Михаил, Лев.
Народные приметы на 20 декабря:
- Если идет мокрый снег, то лето будет дождливым.
- Если снег легкий и сухой, то летом будет засуха.
- Если солнце окружено туманом, то будет сильная метель.
Что нельзя делать 20 декабря:
- Женщинам в этот день запрещается тяжело работать, шить, вязать и стирать белье.
- Нельзя ругаться, веселиться, поскольку длится Рождественский пост.
Также 20 декабря:
- 1879 — Томас Альва Эдисон провёл демонстрацию работы лампы накаливания.
- 1883 — на Ниагаре открыт первый консольный мост между США и Канадой.
- 1938 — в СССР введены трудовые книжки.
- 1996 — компания NeXT объединилась с Apple Computer, начата разработка Mac OS X.
- 2000 — парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.
- 2019 — В США в кинопрокат вышла последняя (девятая) часть космической саги Звездные войны: Скайуокер. Восход.