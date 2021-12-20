Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Свята в Україні

Международный день солидарности и Амвросия Медиоланского: какой праздник 20 декабря

20 декабря 2021, 04:10
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Международный день солидарности и Амвросия Медиоланского: какой праздник 20 декабря

Сегодня, 20 декабря, в мире отмечают Международный день солидарности людей. Он был установлен в 2005 году Генассамблеей ООН.

Организация в документе определила солидарность одной из основных и общечеловеческих ценностей, которая должна лежать в основе отношений между людьми в XXI веке.

Также 20 декабря верующие чтят память епископа и проповедника Амвросия Медиоланского. Он входит в четверку больших латинских учителей церкви.

День ангела 20 декабря

Именины 20 декабря празднуют Антон, Григорий, Иван, Павел, Михаил, Лев.

Народные приметы на 20 декабря:

  • Если идет мокрый снег, то лето будет дождливым.
  • Если снег легкий и сухой, то летом будет засуха.
  • Если солнце окружено туманом, то будет сильная метель.

Что нельзя делать 20 декабря:

  • Женщинам в этот день запрещается тяжело работать, шить, вязать и стирать белье.
  • Нельзя ругаться, веселиться, поскольку длится Рождественский пост.

Также 20 декабря:

  • 1879 — Томас Альва Эдисон провёл демонстрацию работы лампы накаливания.
  • 1883 — на Ниагаре открыт первый консольный мост между США и Канадой.
  • 1938 — в СССР введены трудовые книжки.
  • 1996 — компания NeXT объединилась с Apple Computer, начата разработка Mac OS X.
  • 2000 — парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.
  • 2019 — В США в кинопрокат вышла последняя (девятая) часть космической саги Звездные войны: Скайуокер. Восход.
Читайте также:
Международный день солидарности и Амвросия Медиоланского: какой праздник 20 декабряДень святого Николая и апостола Андрея: церковный календарь на декабрь 2021

Теги
Календарь , Праздник
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка