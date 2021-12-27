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Міжнародний день кіно: яке свято 28 грудня

27 Грудня 2021, 19:48
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Міжнародний день кіно: яке свято 28 грудня

На 28 грудня припадає Міжнародний день кіно – свято всіх кінематографістів, людей, які беруть участь у створенні фільмів та серіалів, а також поціновувачів цього виду мистецтва. Дата пов’язана з визначною подією: цього дня 1895 року у Парижі брати Люм’єр влаштували перший показ фільму.

За православним календарем, у понеділок вшановують пам’ять святого Трифона Печензького, який жив у XVI столітті на Кольському півострові та відомий тим, що за життя активно проповідував і заснував монастир Святої Трійці.

Іменини 28 грудня

День ангела цього дня відзначають Олександр, Василь, Степан, Трифон.

Прикмети на 28 грудня

  • спів птахів вранці – до морозу;
  • північний вітер – до холодів;
  • яка погода цього дня, таким буде і березень.

Що не можна робити 28 грудня

  • цей день варто присвятити підбиттю підсумків за рік, не варто нічого планувати і розпочинати нові справи;
  • небажано робити значні закупівлі – нерухомість, транспорт, побутова техніка, меблі, краще перенести це на початок січня.
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Теги
іменини , релігійне свято , Свято
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