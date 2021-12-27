На 28 грудня припадає Міжнародний день кіно – свято всіх кінематографістів, людей, які беруть участь у створенні фільмів та серіалів, а також поціновувачів цього виду мистецтва. Дата пов’язана з визначною подією: цього дня 1895 року у Парижі брати Люм’єр влаштували перший показ фільму.
За православним календарем, у понеділок вшановують пам’ять святого Трифона Печензького, який жив у XVI столітті на Кольському півострові та відомий тим, що за життя активно проповідував і заснував монастир Святої Трійці.
Іменини 28 грудня
День ангела цього дня відзначають Олександр, Василь, Степан, Трифон.
Прикмети на 28 грудня
- спів птахів вранці – до морозу;
- північний вітер – до холодів;
- яка погода цього дня, таким буде і березень.
Що не можна робити 28 грудня
- цей день варто присвятити підбиттю підсумків за рік, не варто нічого планувати і розпочинати нові справи;
- небажано робити значні закупівлі – нерухомість, транспорт, побутова техніка, меблі, краще перенести це на початок січня.
Читайте також:Різдво та Тетянин день: календар свят на січень 2022