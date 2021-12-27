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Международный день кино: какой праздник 28 декабря

27 декабря 2021, 19:48
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Международный день кино: какой праздник 28 декабря

На 28 декабря выпадает Международный день кино — праздник всех кинематографистов, людей, которые принимают участие в создании фильмов и сериалов, а также любителей этого вида искусства. Дата связана с выдающимся событием: в этот день 1895 года в Париже братья Люмьер устроили первый показ фильма.

По православному календарю, в понедельник чтят память святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке на Кольском полуострове и прославился тем, что при жизни активно проповедовал и основал монастырь Святой Троицы.

Именины 28 декабря

День ангела в этот день отмечают Александр, Василий, Степан, Трифон.

Приметы на 28 декабря

  • пение птиц утром — к морозу;
  • северный ветер — к холодам;
  • какая погода в этот день, таким будет и март.

Что нельзя делать 28 декабря

  • этот день стоит посвятить подведению итогов за год, не стоит ничего планировать и начинать новые дела;
  • нежелательно делать значительные покупки — недвижимость, транспорт, бытовая техника, мебель, лучше перенести это на начало января.
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Теги
іменини , релігійне свято , Праздник
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