На 28 декабря выпадает Международный день кино — праздник всех кинематографистов, людей, которые принимают участие в создании фильмов и сериалов, а также любителей этого вида искусства. Дата связана с выдающимся событием: в этот день 1895 года в Париже братья Люмьер устроили первый показ фильма.
По православному календарю, в понедельник чтят память святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке на Кольском полуострове и прославился тем, что при жизни активно проповедовал и основал монастырь Святой Троицы.
Именины 28 декабря
День ангела в этот день отмечают Александр, Василий, Степан, Трифон.
Приметы на 28 декабря
- пение птиц утром — к морозу;
- северный ветер — к холодам;
- какая погода в этот день, таким будет и март.
Что нельзя делать 28 декабря
- этот день стоит посвятить подведению итогов за год, не стоит ничего планировать и начинать новые дела;
- нежелательно делать значительные покупки — недвижимость, транспорт, бытовая техника, мебель, лучше перенести это на начало января.