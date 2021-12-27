На 28 декабря выпадает Международный день кино — праздник всех кинематографистов, людей, которые принимают участие в создании фильмов и сериалов, а также любителей этого вида искусства. Дата связана с выдающимся событием: в этот день 1895 года в Париже братья Люмьер устроили первый показ фильма.

По православному календарю, в понедельник чтят память святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке на Кольском полуострове и прославился тем, что при жизни активно проповедовал и основал монастырь Святой Троицы.

Именины 28 декабря

День ангела в этот день отмечают Александр, Василий, Степан, Трифон.

Приметы на 28 декабря

пение птиц утром — к морозу;

северный ветер — к холодам;

какая погода в этот день, таким будет и март.

Что нельзя делать 28 декабря