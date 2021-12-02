Сьогодні, 2 грудня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

У 1949 році у цей день Генасамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами. За даними ООН, у світі налічувалося понад 40 млн рабів, чверть з них – діти.

Мета цього свята – викорінення сучасних форм рабства, зокрема примусової праці, сексуальної експлуатації, військового полону, сімейного рабства, насильницького вербування дітей тощо.

Також 2 грудня святкують День 2D-художників.

Церковне свято 2 листопада

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого Авдія – одного з 12 малих пророків. У народі говорили, що Авдій опікується родинним благополуччям і домашнім господарством, саме тому його назвали Дбайливим.

Святий Авдій з юних років був богобоязливим, і навіть коли весь Ізраїль відвернувся від Бога і став вклонятись язичницькому богові Ваалу, він таємно служив Єдиному Богу.

Авдій залишив царську службу, пішов за пророком Ілією Фесвітянином і сам отримав дар пророцтва. У своїх пророцтвах він пророкує загибель Едома, і проголошує спасіння на Сіоні.

Іменини 2 грудня

День ангела сьогодні у Олександра, Валентина, Григорія, Дениса, Дмитра, Івана, Ігната, Костянтина, Михайла, Петра, Сергія та Федора.

Прикмети на 2 грудня

Сніг та вітер – до тривалої зими та холодної весни.

Багато снігу з глибокими заметами – наступного року буде багатий врожай.

Ясне небо – до морозів, похмуре – буде відлига в найближчі дні.

Буцається скотина – до хуртовини.

Корови ніс з ясел показують – погода скоро зміниться.

Що не можна робити 2 грудня