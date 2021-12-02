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Международный день борьбы за отмену рабства: какой праздник 2 декабря

2 декабря 2021, 09:21
Валентина Летяк редактор ленты
зима, уют
Источник: Pexels

Сегодня, 2 декабря, в мире отмечают Международный день борьбы за отмену рабства.

В 1949 году в этот день Генассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами. По данным ООН, в мире насчитывалось более 40 млн. рабов, четверть из них – дети.

Цель этого праздника – искоренение современных форм рабства, в частности принудительного труда, сексуальной эксплуатации, военного плена, семейного рабства, насильственного вербовки детей и т.д.

Также 2 декабря отмечают День 2D-художников.

Церковный праздник 2 ноября

Православная церковь сегодня чтит память святого Авдея – одного из 12 малых пророков. В народе говорили, что Авдей занимается семейным благополучием и домашним хозяйством, именно поэтому его назвали Заботливым.

Святой Авдей с юных лет был богобоязнен, и даже когда весь Израиль отвернулся от Бога и стал поклоняться языческому богу Ваалу, он тайно служил Единому Богу.

Авдей оставил царскую службу, последовал за пророком Илией Фесвитянином и сам получил дар пророчества. В своих пророчествах он пророчествует гибель Эдома и провозглашает спасение на Сионе.

Именины 2 декабря

День ангела сегодня у Александра, Валентина, Григория, Дениса, Дмитрия, Ивана, Игната, Константина, Михаила, Петра, Сергея и Федора.

Приметы на 2 декабря

  • Снег и ветер — к продолжительной зиме и холодной весне.
  • Много снега с глубокими сугробами — в следующем году будет богатый урожай.
  • Ясное небо — к морозам, мрачное — будет оттепель в ближайшие дни.
  • Бодается скотина — к вьюге.
  • Коровы нос с яслей показывают — погода скоро изменится.

Что нельзя делать 2 декабря

  • Желательно ничего не давать в долг.
  • Венчаться, поскольку сейчас продолжается Рождественский пост.
  • Заниматься работой, которую можно перенести на другой день.
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Календарь , прикмети , Праздник
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