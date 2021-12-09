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День техно-музики та боротьби з корупцією: яке свято 9 грудня

9 Грудня 2021, 09:06
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
елка, новый год
Джерело: Depositphotos

Сьогодні, 9 грудня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією, який заснували у 2003 році.

Саме цього дня у мексиканському місті Меріда на конференції високого рівня підписали Конвенцію ООН проти корупції.

Також сьогодні святкують Міжнародний день пам’яті жертв геноциду, вшанування їхньої людської гідності та попередження цього злочину.

Крім цього, 9 грудня – День техно-музики. Дату встановлено на честь американського музиканта, який працює в музичному жанрі детройт-техно та електромузики – Хуана Аткінса.

Церковне свято 9 грудня

За церковним календарем, православні святкують річницю освячення храму великомученика Георгія Побідоносця у Києві.

Георгій вважається одним із найшанованіших святих і небесним покровителем князя Ярослава Мудрого. Святкування заснували на згадку про освячення Георгіївського храму в Києві в 1051-1054 рр.

У народі цей день прозвали Юр’євим, адже Юрій – одна з форм імені Георгій.

Іменини 9 грудня

Іменини: Юрій, Василь, Георгій, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Петро, Яків.

Народні прикмети на 9 грудня:

  • Випало багато снігу, то розтане лише до травня.
  • Якщо помітите у цей день мороз, то вся зима буде холодною.
  • Іній у цей день віщує гарний урожай.

Що не можна робити 9 грудня:

  • У цей день не варто турбувати тварин.
  • Не поводьтесь занадто голосно та не заважайте оточенню.
  • Також не відмовляйте у допомозі.
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Календар , Свято
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