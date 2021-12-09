Сьогодні, 9 грудня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією, який заснували у 2003 році.

Саме цього дня у мексиканському місті Меріда на конференції високого рівня підписали Конвенцію ООН проти корупції.

Також сьогодні святкують Міжнародний день пам’яті жертв геноциду, вшанування їхньої людської гідності та попередження цього злочину.

Крім цього, 9 грудня – День техно-музики. Дату встановлено на честь американського музиканта, який працює в музичному жанрі детройт-техно та електромузики – Хуана Аткінса.

Церковне свято 9 грудня

За церковним календарем, православні святкують річницю освячення храму великомученика Георгія Побідоносця у Києві.

Георгій вважається одним із найшанованіших святих і небесним покровителем князя Ярослава Мудрого. Святкування заснували на згадку про освячення Георгіївського храму в Києві в 1051-1054 рр.

У народі цей день прозвали Юр’євим, адже Юрій – одна з форм імені Георгій.

Іменини 9 грудня

Іменини: Юрій, Василь, Георгій, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Петро, Яків.

Народні прикмети на 9 грудня:

Випало багато снігу, то розтане лише до травня.

Якщо помітите у цей день мороз, то вся зима буде холодною.

Іній у цей день віщує гарний урожай.

Що не можна робити 9 грудня: