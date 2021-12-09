Сьогодні, 9 грудня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією, який заснували у 2003 році.
Саме цього дня у мексиканському місті Меріда на конференції високого рівня підписали Конвенцію ООН проти корупції.
Також сьогодні святкують Міжнародний день пам’яті жертв геноциду, вшанування їхньої людської гідності та попередження цього злочину.
Крім цього, 9 грудня – День техно-музики. Дату встановлено на честь американського музиканта, який працює в музичному жанрі детройт-техно та електромузики – Хуана Аткінса.
Церковне свято 9 грудня
За церковним календарем, православні святкують річницю освячення храму великомученика Георгія Побідоносця у Києві.
Георгій вважається одним із найшанованіших святих і небесним покровителем князя Ярослава Мудрого. Святкування заснували на згадку про освячення Георгіївського храму в Києві в 1051-1054 рр.
У народі цей день прозвали Юр’євим, адже Юрій – одна з форм імені Георгій.
Іменини 9 грудня
Іменини: Юрій, Василь, Георгій, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Петро, Яків.
Народні прикмети на 9 грудня:
- Випало багато снігу, то розтане лише до травня.
- Якщо помітите у цей день мороз, то вся зима буде холодною.
- Іній у цей день віщує гарний урожай.
Що не можна робити 9 грудня:
- У цей день не варто турбувати тварин.
- Не поводьтесь занадто голосно та не заважайте оточенню.
- Також не відмовляйте у допомозі.