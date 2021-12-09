Сегодня, 9 декабря, в мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией, который учредили в 2003 году.
В этот день в мексиканском городе Мерида на конференции высокого уровня подписали Конвенцию ООН против коррупции.
Также сегодня празднуют Международный день памяти жертв геноцида, честь их человеческого достоинства и предупреждение этого преступления.
Кроме этого, 9 декабря – День техно-музыки. Дата установлена в честь американского музыканта, который работает в музыкальном жанре детройт-техно и электромузыки — Хуана Аткинса.
Церковный праздник 9 декабря
По церковному календарю православные празднуют годовщину освящения храма великомученика Георгия Победоносца в Киеве.
Георгий считается одним из самых почитаемых святых и небесным покровителем князя Ярослава Мудрого. Празднование основали в память об освящении Георгиевского храма в Киеве в 1051-1054 гг.
В народе этот день прозвали Юрьевым, ведь Юрий – одна из форм имени Георгий.
Именины 9 декабря
Именины: Юрий, Василий, Георгий, Иван, Илья, Михаил, Назар, Петр, Яков.
Народные приметы на 9 декабря:
- Выпало много снега, то растает только до мая.
- Если заметите в этот день мороз, то вся зима будет холодной.
- Иней в этот день предвещает хороший урожай.
Что нельзя делать 9 декабря:
- В этот день не стоит беспокоить животных.
- Не ведите себя слишком громко и не мешайте окружающим.
- Также не отказывайте в помощи.