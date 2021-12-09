Сегодня, 9 декабря, в мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией, который учредили в 2003 году.

В этот день в мексиканском городе Мерида на конференции высокого уровня подписали Конвенцию ООН против коррупции.

Также сегодня празднуют Международный день памяти жертв геноцида, честь их человеческого достоинства и предупреждение этого преступления.

Кроме этого, 9 декабря – День техно-музыки. Дата установлена ​​в честь американского музыканта, который работает в музыкальном жанре детройт-техно и электромузыки — Хуана Аткинса.

Церковный праздник 9 декабря

По церковному календарю православные празднуют годовщину освящения храма великомученика Георгия Победоносца в Киеве.

Георгий считается одним из самых почитаемых святых и небесным покровителем князя Ярослава Мудрого. Празднование основали в память об освящении Георгиевского храма в Киеве в 1051-1054 гг.

В народе этот день прозвали Юрьевым, ведь Юрий – одна из форм имени Георгий.

Именины 9 декабря

Именины: Юрий, Василий, Георгий, Иван, Илья, Михаил, Назар, Петр, Яков.

Народные приметы на 9 декабря:

Выпало много снега, то растает только до мая.

Если заметите в этот день мороз, то вся зима будет холодной.

Иней в этот день предвещает хороший урожай.

Что нельзя делать 9 декабря: