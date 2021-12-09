Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Свята в Україні

День техно-музыки и борьбы с коррупцией: какой праздник 9 декабря

9 декабря 2021, 09:06
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
елка, новый год
Источник: Depositphotos

Сегодня, 9 декабря, в мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией, который учредили в 2003 году.

В этот день в мексиканском городе Мерида на конференции высокого уровня подписали Конвенцию ООН против коррупции.

Также сегодня празднуют Международный день памяти жертв геноцида, честь их человеческого достоинства и предупреждение этого преступления.

Кроме этого, 9 декабря – День техно-музыки. Дата установлена ​​в честь американского музыканта, который работает в музыкальном жанре детройт-техно и электромузыки — Хуана Аткинса.

Церковный праздник 9 декабря

По церковному календарю православные празднуют годовщину освящения храма великомученика Георгия Победоносца в Киеве.

Георгий считается одним из самых почитаемых святых и небесным покровителем князя Ярослава Мудрого. Празднование основали в память об освящении Георгиевского храма в Киеве в 1051-1054 гг.

В народе этот день прозвали Юрьевым, ведь Юрий – одна из форм имени Георгий.

Именины 9 декабря

Именины: Юрий, Василий, Георгий, Иван, Илья, Михаил, Назар, Петр, Яков.

Народные приметы на 9 декабря:

  • Выпало много снега, то растает только до мая.
  • Если заметите в этот день мороз, то вся зима будет холодной.
  • Иней в этот день предвещает хороший урожай.

Что нельзя делать 9 декабря:

  • В этот день не стоит беспокоить животных.
  • Не ведите себя слишком громко и не мешайте окружающим.
  • Также не отказывайте в помощи.
Читайте также:
ДекабрьРождество и День ЗСУ: календарь праздников на декабрь 2021

Теги
Календарь , Праздник
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка