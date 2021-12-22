Важливе свято 23 грудня у християн східного обряду – це день Міни Красномовного.

Про великомученика Міну відомо не так багато, однак збереглися відомості, що святий володів цілительськими здібностями.

Зокрема, молитва до Міни Красномовного допомагає боротися із хворобами зору.

В Україні 23 грудня святкують День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів (або День штабних спеціальностей та військ спецзв’язку). Саме ці фахівці допомагають створити надійний зв’язок не лише у військові, а й у мирні часи.

У світі 23 грудня відзначають незвичайне свято – День внутрішнього світла. Його заснували ще 2001 року. Свято покликане привернути увагу до простих, але дуже важливих людських цінностей: добро, вірність, відповідальність, взаємодопомога, співчуття.

Іменини 23 грудня

День ангела 23 грудня святкують Мина, Євгеній, Іван, Ангеліна, Вікторія, Степан, Фома.

23 грудня: прикмети

Якщо на Міни 23 грудня зорі світять яскраво – найближчим часом похолодає.

Суха та вітряна погода 23 грудня означає посушливе літо наступного року.

Білі купчасті хмари на небі – скоро вдарять морози.

Снігопад 23 грудня означатиме неврожайний рік

Що не можна робити 23 грудня