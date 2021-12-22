Важный праздник 23 декабря в христиан восточного обряда — это день Мины Красноречивого.
О великомученике Мине известно не так много, однако сохранились сведения, что святой обладал целительскими способностями.
В частности, молитва к Мине Красноречивому помогает бороться с болезнями зрения.
В Украине 23 декабря празднуют День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней (или День штабных специальностей и войск спецсвязи). Именно эти специалисты помогают создать надежную связь не только в военные, но и в мирные времена.
В мире 23 декабря отмечают необычный праздник — День внутреннего света. Его убедили еще в 2001 году. Праздник призван обратить внимание к простым, но очень важным человеческим ценностям: добро, верность, ответственность, взаимопомощь, сострадание.
Именины 23 декабря
День ангела 23 декабря празднуют Мина, Евгений, Иван, Ангелина, Виктория, Степан, Фома.
23 декабря — приметы
- Если на Мины 23 декабря звезды светят ярко — в ближайшее время похолодает.
- Сухая и ветреная погода 23 декабря означает засушливое лето следующего года.
- Белые кучевые облака на небе — скоро ударят морозы.
- Снегопад 23 декабря будет означать неурожайный год.
Что нельзя делать 23 декабря
- На великомученика Мины Златоустого нельзя врать, поскольку все слова могут обернуться против вас.
- Если 23 декабря во время разговора прикусывается язык — лучше не обсуждать эту тему.