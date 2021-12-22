Важный праздник 23 декабря в христиан восточного обряда — это день Мины Красноречивого.

О великомученике Мине известно не так много, однако сохранились сведения, что святой обладал целительскими способностями.

В частности, молитва к Мине Красноречивому помогает бороться с болезнями зрения.

В Украине 23 декабря празднуют День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней (или День штабных специальностей и войск спецсвязи). Именно эти специалисты помогают создать надежную связь не только в военные, но и в мирные времена.

В мире 23 декабря отмечают необычный праздник — День внутреннего света. Его убедили еще в 2001 году. Праздник призван обратить внимание к простым, но очень важным человеческим ценностям: добро, верность, ответственность, взаимопомощь, сострадание.

Именины 23 декабря

День ангела 23 декабря празднуют Мина, Евгений, Иван, Ангелина, Виктория, Степан, Фома.

23 декабря — приметы

Если на Мины 23 декабря звезды светят ярко — в ближайшее время похолодает.

Сухая и ветреная погода 23 декабря означает засушливое лето следующего года.

Белые кучевые облака на небе — скоро ударят морозы.

Снегопад 23 декабря будет означать неурожайный год.

Что нельзя делать 23 декабря