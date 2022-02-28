Масляна 2022 року почалася 28 лютого і триватиме тиждень – до 6 березня.

Цього дня порівнюється тривалість дня і ночі, а потім починає збільшуватися день.

Традиції на Масляну

За легендою, Сонце перемагає сили пітьми, змушує зиму відступити та відкрити шлях до нового літа. Починається новий сонячний рік та оживає природа.

Люди раділи настанню сонячних днів і пекли круглі, як сонце, коржики. Пізніше їх назвали млинцями. Вважалося, що пригостившись такою стравою, у людини з’явиться частинка сонячного світла та тепла.

У масляний тиждень люди веселяться, ходять у гості та влаштовують гуляння.

Наші пращури на Масляну спалювали опудало, каталися на санях, купалися в ополонках, їли млинці та навіть влаштовували кулачні бої.

Раніше вважалося, що якщо погано відгуляєш на Масляну – весь рік проживеш бідно та нудно.

Як зараз святкують Масляну

Традиції святкувати Масляну з розмахом збереглися досі. Люди зустрічають її гучними піснями та веселими танцями, а головним частуванням вважають млинці.

Як і багато років тому, кульмінація Масляниці – спалювання опудала, що означає закінчення зими.

Ляльку роблять із ганчірки та соломи. Її вбирають у жіночий одяг і залишають на тиждень, а в неділю опудало спалюють. Це нібито допомагає позбавитися символу зими.