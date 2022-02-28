Масленица 2022 началась 28 февраля и продлится неделю — до 6 марта.

В этот день сравнивается продолжительность дня и ночи, а затем начинает увеличиваться день.

Традиции на Масленицу

Согласно легенде, Солнце побеждает силы тьмы, заставляет зиму отступить и открыть путь к новому лету. Начинается новый солнечный год и оживает природа.

Люди радовались наступлению солнечных дней и пекли круглые, как солнце, лепешки. Позже их назвали блинами. Считалось, что угостившись таким кушаньем, у человека появится частичка солнечного света и тепла.

В масленичную неделю люди веселятся, ходят в гости и устраивают гулянья.

Наши предки на Масленицу сжигали чучело, катались на санях, купались в прорубях, ели блины и даже устраивали кулачные бои.

Раньше считалось, что если плохо отгуляешь на Масленицу – весь год проживешь бедно и скучно.

Как сейчас празднуют Масленицу

Традиции праздновать Масленицу с размахом сохранились до сих пор. Люди встречают ее громкими песнями и веселыми танцами, а главным угощением считают блины.

Как и много лет назад, кульминация Масленицы – сжигание чучела, что означает окончание зимы.

Куклу делают из тряпок и соломы. Ее наряжают в женскую одежду и оставляют на неделю, а в воскресенье чучело сжигают. Это якобы помогает избавиться от символа зимы.