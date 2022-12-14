Манікюр на рік Кролика

До Нового року 2023 залишилося трохи більше двох тижнів, а це означає – час готуватися: купувати подарунки, вигадувати образ, обирати вбрання та робити святковий манікюр.

Символом наступного року є Чорний водяний кролик – мила, ніжна і спритна тварина. Напевно, багато хто з нас захоче прикрасити свої нігтики символічно, щоб задобрити покровителя 2023 року.

Факти ICTV склали добірку цікавого та оригінального манікюру на рік кролика.

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Перше – це, звичайно ж, сам символ. Ви можете попросити нейл-майстра зобразити на нігтях його самого, або його вушка, сліди лапок, мордочку, силует.

Майстер може як сам намалювати малюнок – залежить від його умінь, так і за допомогою наліпок.

Задобрити кролика можна і ласощами, а які у нього найулюбленіші? Правильно – морквина. Виглядає весело, незвичайно та стильно.

Не хочете малюнки, зверніть увагу на улюблені кольори кролика. Перший – чорний, оскільки саме він є головним кольором символу.

Також йому подобаються синій (блакитний), білий, фіолетовий, рожевий, сірий, морквяний.

Можна зробити нігті однотонними, якщо надаєте перевагу мінімалізму.

Ще одна ідея – доповнити улюблені кольори кролика блискітками, фольгою та іншими зимовими малюнками.

Раніше ми також писали, як зустріти Новий рік 2023, щоб кролику сподобалося – читайте на Фактах ICTV.