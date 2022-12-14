До Нового года 2023 осталось чуть более двух недель, а значит — время готовиться: покупать подарки, придумывать образ, выбирать наряд и делать праздничный маникюр.

Символом наступающего года является Черный водяной кролик — милое, нежное и шустрое животное. Наверняка многие из нас захотят украсить свои ноготки символично, чтобы задобрить покровителя 2023 года.

Факты ICTV составили подборку интересного и оригинального маникюра на год кролика.

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Первое — это, конечно же, сам символ. Вы можете попросить неил-мастера изобразить на ногтях его самого, либо его ушки, следы лапок, мордочку, силует.

Мастер может как сам нарисовать рисунок — зависит от его умений, так и с помощью наклеек.

Задобрить кролика можно и лакомством, а какое у него самое любимое? Правильно — морковка. Выглядит весело, необычно и стильно.

Не хотите рисунки, обратите внимание на любимые цвета кролика. Первый — черный, поскольку именно он является главным цветом наступающего символа.

Также ему нравятся синий (голубой), белый, фиолетовый, розовый, серый, морковный.

Можно сделать ногти однотонными, если предпочитаете минимализм.

Еще одна идея — разбавить любимые цвета кролика блестками, фольгой и другими зимними рисунками.

Ранее мы также писали, как встретить Новый год 2023, чтобы кролику понравилось — читайте на Фактах ICTV.