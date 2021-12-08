Новорічна ніч — дивовижна пора, яка дарує радість і тепло. У це свято всім хочеться бути головною зіркою вечора, а допомогти в цьому може мейкап. Ми підібрали найоригінальніші й найтрендовіші ідеї макіяжу на Новий рік, аби ви відчули себе справжньою королевою.

Головний символ 2022 року – Блакитний Водяний Тигр. Він надає перевагу кольорам, які часто можна зустріти в природі. У макіяжі найкращими варіантами стануть відтінки блакитного, бронзового, лазурного, аквамаринового, зеленого й коричневого кольорів.

Різнокольорові стрілки — тренд 2021 року, який не поспішає здавати свої позиції. Правильно підібраний колір підводки не тільки допоможе зробити макіяж яскравішим, а й підкреслить природну красу ваших очей. Не забувайте й про кольорові туші. Поєднавши їх зі стрілками, ви неодмінно отримаєте вау-ефект.

Зробити акцент на очах також можна за допомогою глітера, блискіток і різноманітних паєток. Їх можна додати в куточок ока або на середину повік. До речі, глітер часто наносять на вилиці й навіть на губи.

Якщо у вас невеликий досвід у макіяжі — це не проблема, адже тут на поміч приходять блогери, що діляться всіма секретами вдалого мейкапу.

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На Новий рік потрібно сяяти з усіх боків, тож не забувайте про хайлайтер, завдяки якому ваша шкіра неймовірно гарно блищатиме. Нанесіть цей засіб під бровами, на кінчик носу й на вилиці. Не забудьте нанести продукт на куточки очей. Такий прийом візуально розширить їх.

Попри свій яскравий окрас, Водяний Тигр любить натуральність, тож не перевантажуйте обличчя занадто яскравим контурингом. Використовуйте мінімальну кількість скульптора, а от на рум’яна можете не скупитися.

Брови у цю ніч варто зробити максимально природними. За необхідності укладіть волоски спеціальним гелем. У жодному разі не промальовуйте чітку графічну форму брів — цей тренд у макіяжі залишився в далекому 2017 році.

Макіяж губ на Новий рік 2022 не має обмежень. Використовуйте текстури, які вам подобаються найбільше: матові, кремові помади, блиски для губ, тінти. Насичені ягідні відтінки (сливовий, винний, бордовий) неперевершено доповнять ваш образ.

Стара добра класика також ніколи не вийде з моди. Червоні губи — еталон, який личить майже всім, а щоб увиразнити очі в цьому тандемі, достатньо нафарбувати вії чорною тушшю. Насичена помада червоного кольору пасуватиме до будь-якого вашого наряду та неодмінно підкреслить вашу елегантність.

Використайте в макіяжі зимові елементи. Проявіть креативність і намалюйте білою підводкою або гримом сніжинки. Такі візерунки чудово поєднуються з тінями холодних блакитних відтінків. “Вишенькою на торті” в такому креативному мейкапі стануть декоративні перлинки, які можна приклеїти до обличчя за допомогою клею для вій без шкоди для шкіри.

Якщо ж ви не бажаєте слідувати останнім трендам 2021-2022, найкращим варіантом для вас стане нюдовий макіяж, що чудово підійде і для святкових корпоративів, і для новорічної ночі. Нанесіть на повіки теплі коричневі відтінки, додайте трохи сяйва за допомогою шимерних тіней або хайлайтеру та завершіть образ помадою в пастельних тонах. Такий мейкап допоможе підкреслити вашу натуральну красу без зайвих дрібниць.

Бажаємо вам незабутньо зустріти Новий рік 2022 й стати справжньою королевою ночі. Пам’ятайте про те, що з будь-яким макіяжем ви маєте неперевершений вигляд, тож насолоджуйтесь святом на повну.