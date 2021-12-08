Новогодняя ночь — удивительная пора, дарящая радость и тепло. В этот праздник всем хочется быть главной звездой вечера, а помочь в этом может макияж. Мы подобрали самые оригинальные и трендовые идеи макияжа на Новый год, чтобы вы смогли почувствовать себя настоящей королевой.

Главный символ 2022 года — Голубой Водяной Тигр, предпочитающий цвета, которые часто можно встретить в природе. В макияже лучшими вариантами станут оттенки голубого, бронзового, лазурного, аквамаринового, зеленого и коричневого цветов.

Разноцветные стрелки — тренд 2021 года, который не спешит сдавать свои позиции. Правильно подобранный цвет подводки не только поможет сделать макияж более ярким, но и подчеркнет естественную красоту ваших глаз. Не забывайте о цветных тушах. Совместив их со стрелками, вы обязательно получите вау-эффект.

Сделать акцент на глазах также можно с помощью глиттера, блесток и разнообразных пайеток. Их стоит добавить в уголок глаза или на середину век. Кстати, глиттер часто наносят на скулы и даже на губы.

Если у вас небольшой опыт в макияже — это не проблема, ведь здесь на помощь приходят блогеры, которые делятся всеми секретами удачного мейкапа.

На Новый год нужно сиять со всех сторон, так что не забывайте о хайлайтере, благодаря которому ваша кожа будет невероятно красиво блестеть. Нанесите это средство под бровями, на кончик носа и на скулы. Нанесите продукт и на уголки глаз. Такой прием зрительно расширит их.

Несмотря на свой яркий окрас, Водяной Тигр любит натуральность. Не перегружайте лицо слишком ярким контурингом. Используйте минимальное количество скульптора, а вот румян можете добавлять побольше.

Брови в эту ночь следует сделать максимально естественными. При необходимости уложите волоски специальным гелем. Ни в коем случае не рисуйте четкую графическую форму бровей — этот тренд в макияже остался в далеком 2017 году.

Макияж губ на Новый год 2022 не имеет ограничений. Используйте текстуры, которые вам нравятся больше всего: матовые либо кремовые помады, блески для губ, тинты. Насыщенные ягодные оттенки (сливовый, винный, бордовый) непревзойденно дополнят ваш образ.

Старая добрая классика тоже никогда не выйдет из моды. Красные губы — эталон, подходящий почти всем, а чтобы сделать глаза выразительнее в этом тандеме, достаточно накрасить ресницы черной тушью. Насыщенная помада красного цвета будет сочетаться с любым вашим нарядом и непременно подчеркнет вашу элегантность.

Используйте в макияже зимние элементы. Проявите креативность и нарисуйте белой подводкой или гримом снежинки. Такие узоры отлично сочетаются с тенями холодных голубых оттенков. “Вишенкой на торте” в таком креативном мейкапе станут декоративные жемчужины, которые можно приклеить к лицу с помощью клея для ресниц без вреда для кожи.

Если же вы не хотите следовать последним трендам 2021-2022, наилучшим вариантом для вас станет нюдовый макияж, который отлично подойдет и для праздничных корпоративов, и для новогодней ночи. Нанесите на веки теплые коричневые оттенки, добавьте немного сияния с помощью шиммерных теней или хайлайтера и завершите образ помадой в пастельных тонах. Такой мейкап поможет подчеркнуть вашу натуральную красоту без лишних мелочей.

Желаем вам незабываемо встретить Новый год 2022 и стать настоящей королевой ночи. Помните о том, что с любым макияжем у вас непревзойденный вид, так что наслаждайтесь праздником по полной.