З початком перших холодів усі починають активно готуватися до Нового року та створювати святковий настрій. Один із важливих елементів новорічної ночі є стильний образ.

У цей особливий період всі модниці хочуть мати ефектний вигляд, який зможе підкреслити переваги фігури та притягти удачу.

Що одягти на Новий 2022 рік Фактам ICTV розповіла персональна стилістка Анна Ткаченко.

У прийдешньому 2022 році головним буде чорний (блакитний) водяний Тигр. Астрологи радять відмовитися від штучних відтінків, зокрема, неону. Також не рекомендують одягати фіолетовий, тому що такі кольори можуть розізлити дику тварину.

– Однак вироби з паєтками, бісером, блискітками, навпаки, приманять тигреня, а разом з ним — удачу на цілий рік. Яскравою може бути вся сукня або аксесуар, наприклад, сумочка. У поєднанні з чорним та білим вийде класичний вечірній образ, – додала стилістка.

Переглянути цей допис в Instagram І якщо вже задобрювати талісман року, чому б і самій не перевтілитись у звабливу кішку? Обирайте одяг по фігурі, щоби досягти жіночного силуету. І додайте звабливості вирізами, оголеними плечима, відкритою зоною декольте. Переглянути цей допис в Instagram Переглянути цей допис в Instagram

Блакитний колір і морська тематика — ще одна ознака Тигра-2022.