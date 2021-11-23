З початком перших холодів усі починають активно готуватися до Нового року та створювати святковий настрій. Один із важливих елементів новорічної ночі є стильний образ.
У цей особливий період всі модниці хочуть мати ефектний вигляд, який зможе підкреслити переваги фігури та притягти удачу.
Що одягти на Новий 2022 рік Фактам ICTV розповіла персональна стилістка Анна Ткаченко.
У прийдешньому 2022 році головним буде чорний (блакитний) водяний Тигр. Астрологи радять відмовитися від штучних відтінків, зокрема, неону. Також не рекомендують одягати фіолетовий, тому що такі кольори можуть розізлити дику тварину.
– Однак вироби з паєтками, бісером, блискітками, навпаки, приманять тигреня, а разом з ним — удачу на цілий рік. Яскравою може бути вся сукня або аксесуар, наприклад, сумочка. У поєднанні з чорним та білим вийде класичний вечірній образ, – додала стилістка.
І якщо вже задобрювати талісман року, чому б і самій не перевтілитись у звабливу кішку?
Обирайте одяг по фігурі, щоби досягти жіночного силуету. І додайте звабливості вирізами, оголеними плечима, відкритою зоною декольте.
Блакитний колір і морська тематика — ще одна ознака Тигра-2022.
– І тут можна обирати, не вгамовуючи фантазію: від кокетливої сукні у стилі 80-х до брючного костюму з пікантним декольте. Можна додавати прикраси із перлів та мушель, які нагадають про водну стихію, – каже Анна.
За словами астрологів, відтінки помаранчевого, золотистого, жовтого, пісочного також сподобаються господарю року.
Це може бути сукня, спідниця та блуза або трикотажний комплект — на ваш розсуд. Щоб відійти від повсякденності, обирайте одяг з натуральних матеріалів та з трендовими деталями: пір‘ям, бахромою, сіткою, мереживом.
Білий — ще один фаворит майбутнього року. Він може стати символом початку і нових звершень.
– Зверніть увагу на сукню асиметричного крою, з вирізами та цікавими вставками. Довжина може бути як міні, так і міді, вони обидві актуальні, – каже Анна.