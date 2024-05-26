День Києва – важливе для всіх українців свято. Щороку воно припадає на останню неділю травня, у 2024 році це 26 число.

Свято можна відзначати в колі друзів, або ж побувати на одному із заходів, які влаштовує адміністрація столиці для гостей і жителів Києва. Можна прогулятися Майданом і Хрещатиком, або ж насолодитися красою Пейзажної алеї. Головне, щоб відпочинок був безпечним в умовах війни.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Києва у листівках, щоб привітати своїх близьких зі святом.

Зараз дивляться

День Києва – привітання в листівках

Історія свідчить, що День Києва як свято почали відзначати 1983-го – тоді столиці було рівно 1 500 років.

Червень прийшов на заміну травня, і він приніс українцям безліч свят. Наприклад, на 6 число припадає День журналіста, а 28 число – День Конституції України. Ознайомитися з повним календарем свят червня 2024 року читайте на Фактах ICTV.