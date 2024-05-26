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Улюблене місто мільйонів: привітання з Днем Києва в листівках

26 Травня 2024, 05:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Київ
Джерело: З Днем Києва 2024: привітання у листівках | Life

День Києва – важливе для всіх українців свято. Щороку воно припадає на останню неділю травня, у 2024 році це 26 число.

Свято можна відзначати в колі друзів, або ж побувати на одному із заходів, які влаштовує адміністрація столиці для гостей і жителів Києва. Можна прогулятися Майданом і Хрещатиком, або ж насолодитися красою Пейзажної алеї. Головне, щоб відпочинок був безпечним в умовах війни.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Києва у листівках, щоб привітати своїх близьких зі святом.

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День Києва – привітання в листівках

День Києва

День Києва 2024 – листівки

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День Києва

Привітання з Днем Києва 2024

День Києва

Листівки на День Києва

З Днем Києва 2024: привітання у листівках Фото 5

День Києва 2024 – привітання у картинках

Історія свідчить, що День Києва як свято почали відзначати 1983-го – тоді столиці було рівно 1 500 років.

Червень прийшов на заміну травня, і він приніс українцям безліч свят. Наприклад, на 6 число припадає День журналіста, а 28 число – День Конституції України. Ознайомитися з повним календарем свят червня 2024 року читайте на Фактах ICTV.

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День Києва Привітання зі святами
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