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Календар свят на червень 2024: коли День батька та День журналіста

10 Травня 2024, 07:30
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
літо
Джерело: Unsplash

У червні 2024 року українці відзначатимуть низку професійних та національних свят. Так, на перший місяць літа припадає День захисту дітей, День журналіста, День батька, а також День конституції України.

Факти ICTV склали детальний календар свят на червень 2024 року, щоб ви не забули про важливі дати і могли заздалегідь розпланувати місяць.

Календар свят на червень 2024 року

  • 1 червня – День захисту дітей;
  • 2 червня – День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості;
  • 4 червня – Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії;
  • 5 червня – Всесвітній день охорони довкілля;
  • 6 червня – День журналіста;
  • 8 червня – Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна;
  • 9 червня – День працівників текстильної і легкої промисловості, Міжнародний День друзів;
  • 12 червня – Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День працівників фондового ринку;
  • 13 червня – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм;
  • 14 червня – Всесвітній день донора крові;
  • 15 червня – День захисту людей похилого віку;
  • 16 червня – День батька, День медичного працівника;
  • 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою;
  • 18 червня – День дільничного офіцера поліції;
  • 19 червня – День фермера, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту;
  • 20 червня – Всесвітній день біженців;
  • 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні; День спецназу Альфа;
  • 23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України;
  • 25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України, День митної служби України.
  • 26 червня – Міжнародний день на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу;
  • 27 червня – Всесвітній день рибальства;
  • 28 червня – День Конституції України;
  • 30 червня – День молодіжних і дитячих громадських організацій України.
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