У червні 2024 року українці відзначатимуть низку професійних та національних свят. Так, на перший місяць літа припадає День захисту дітей, День журналіста, День батька, а також День конституції України.
Факти ICTV склали детальний календар свят на червень 2024 року, щоб ви не забули про важливі дати і могли заздалегідь розпланувати місяць.
Календар свят на червень 2024 року
- 1 червня – День захисту дітей;
- 2 червня – День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості;
- 4 червня – Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії;
- 5 червня – Всесвітній день охорони довкілля;
- 6 червня – День журналіста;
- 8 червня – Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна;
- 9 червня – День працівників текстильної і легкої промисловості, Міжнародний День друзів;
- 12 червня – Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День працівників фондового ринку;
- 13 червня – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм;
- 14 червня – Всесвітній день донора крові;
- 15 червня – День захисту людей похилого віку;
- 16 червня – День батька, День медичного працівника;
- 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою;
- 18 червня – День дільничного офіцера поліції;
- 19 червня – День фермера, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту;
- 20 червня – Всесвітній день біженців;
- 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні; День спецназу Альфа;
- 23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України;
- 25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України, День митної служби України.
- 26 червня – Міжнародний день на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу;
- 27 червня – Всесвітній день рибальства;
- 28 червня – День Конституції України;
- 30 червня – День молодіжних і дитячих громадських організацій України.
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