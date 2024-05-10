У червні 2024 року українці відзначатимуть низку професійних та національних свят. Так, на перший місяць літа припадає День захисту дітей, День журналіста, День батька, а також День конституції України.

Факти ICTV склали детальний календар свят на червень 2024 року, щоб ви не забули про важливі дати і могли заздалегідь розпланувати місяць.

Календар свят на червень 2024 року

1 червня – День захисту дітей;

2 червня – День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості;

4 червня – Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії;

5 червня – Всесвітній день охорони довкілля;

6 червня – День журналіста;

8 червня – Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна;

9 червня – День працівників текстильної і легкої промисловості, Міжнародний День друзів;

12 червня – Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День працівників фондового ринку;

13 червня – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм;

14 червня – Всесвітній день донора крові;

15 червня – День захисту людей похилого віку;

16 червня – День батька, День медичного працівника;

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою;

18 червня – День дільничного офіцера поліції;

19 червня – День фермера, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту;

20 червня – Всесвітній день біженців;

22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні; День спецназу Альфа;

23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України;

25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України, День митної служби України.

26 червня – Міжнародний день на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу;

27 червня – Всесвітній день рибальства;

28 червня – День Конституції України;

30 червня – День молодіжних і дитячих громадських організацій України.