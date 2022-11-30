Кожна дитина з нетерпінням чекає на новорічні свята. День святого Миколая – найважливіше свято для малюків перед Новим роком. За традицією, святий Миколай підкладає дітлахам під подушки подарунки.

Аби Миколай приніс малечі гідні подарунки, кожна дитина має написати йому листа. Як правильно писати лист святому Миколаю – читайте далі у матеріалі.

Коли писати листа

Робити це варто заздалегідь. Миколай повинен врахувати усі бажання діток до того, як почне обходити Землю та класти подарунки під подушку.

Зараз дивляться

Починати формувати бажання можна вже з 1 грудня. Також не забувайте про святковий малюнок, який Миколай дуже цінує. Його варто покласти в конверт з листом.

Памʼятайте, що отримують подарунки лише ті діти, які цілий рік поводили себе добре, були чемними та всіляко допомагали батькам.

Що писати

Для початку варто написати хто ви, аби Миколай розумів, куди приносити подарунки.

Також варто зазначити про добрі справи, які ви робили протягом року. Наприклад, допомагали батькам, були чемними та слухняними, не їли багато солодкого та добре вчилися у школі.

Далі можна приступати до списку бажань. Аби полегшити роботу святому Миколаю, напишіть список бажаних подарунків, а старий сам визначить, що подарувати.

Наприкінці подякуйте Миколаю за казку, яку він приносить у кожну оселю 19 грудня.

Не забувайте про святковий малюнок. Це має бути щось новорічне та чарівне. Свою картину покладіть разом з листом у конверт.

Не варто писати великого листа. Святий Миколай один, а малечі багато, тому у листі наголошуйте на основному – гарній поведінці та подарунку.

Що далі

Після того, як ви написали всі побажання та намалювали святкову листівку, покладіть конверт на підвіконня та зачекайте, поки помічники Миколая заберуть його.

Якщо до вечора помічники не забрали лист, лягайте спати, а конверт покладіть під подушку.

Ідеї для подарунків на День святого Миколая 2023

Подарунок на День святого Миколая має бути корисний та яскравий, проте не супершикарний, адже попереду ще святкування Нового року.

Подаруйте дитині смаколики, іграшки, різноманітні набори для творчості та розвитку, книги чи розмальовки, одяг, піжаму чи якийсь сертифікат.