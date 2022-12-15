Зима – період новорічного настрою, особливої атмосфери та різноманітних святкувань. Найголовніше зимове свято – Новий рік, який щороку зустрічають у ніч з 31 грудня на 1 січня.

Утім, перед головним святом увесь світ відзначає День святого Миколая. На нього нетерпляче чекає кожна дитина, адже Миколай залишає під подушкою солодощі й усілякі подаруночки слухняним малюкам.

Коли за традицією святий Миколай залишає подарунки дітям під подушкою, читайте у нашому матеріалі.

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Коли класти подарунки дітям під подушку: дата

Ті церкви, що дотримуються григоріанського та новоюліанського календарів, відзначають день святкування та вшанування пам’яті святого Миколая 6 грудня, а ті, що юліанського — 19 грудня.

Подарунки дітлахи мають знайти зранку 6 чи 19 грудня. Відповідно, класти презенти під подушку чи в чобіток своїм малюкам варто вночі з 5 на 6 грудня або з 18 на 19 грудня.

Традиційно малеча має написати святому Миколаю листа. Це обов’язкова умова, аби Миколай розумів, чи заслуговує дитина на подарунок.

Для початку варто написати, хто ви, аби Миколай розумів, куди приносити подарунки.

Також треба зазначити про добрі справи, які ви робили протягом року. Наприклад, допомагали батькам, були чемними та слухняними, не їли багато солодкого та добре вчилися у школі.

Далі можна переходити до списку бажань. Аби полегшити роботу святому Миколаю, напишіть список бажаних подарунків, а старий сам визначить, що подарувати.

День святого Миколая: історія свята

Святий Миколай (Ніколаус) – це цілком реальна особа, а не вигаданий святковий персонаж. Він був візантійським єпископом, що прославився своєю любов’ю до дітей і допомогою бідним.

Проживав він у III-IV сторіччі та народився близько 270 року в місті Патарі, в Лікії, південно-західній області Малої Азії. Після смерті єпископа міста Міри (головне місто Лікії, зараз це м. Демре в Туреччині) Ніколаус був обраний єпископом.

За переказами, Миколай народився в родині багатих греків-християн, які довго не мали дітей і в молитвах пообіцяли Богу, що віддадуть своє дитя на служіння йому. Згодом Миколай став священиком. Його ім’я значить переможець народний. В країнах світу його називають по-різному – Ніколас, Ніклас, Клаус, Мікулаш, Міклос, Ніхол тощо.

Коли батьки Ніколауса померли, він отримав величезний спадок, але не почав жити у розкоші, а відзначився щедрістю, допомагав та опікувався бідними, особливо дітьми. Час від часу приносив до будинків їжу, теплі речі, іграшки. Але робив добрі справи переважно вночі, щоб про нього не дізналися.

Однак минав час, і містяни все ж здогадалися, хто приносить їм подарунки.

Святий Миколай безмірно любив людей і цінував кожного. Навіть після смерті він продовжував творити добро. За легендою, Святий Миколай мешкає в Раю. Але, раз на рік, спускається на землю, щоб відвідати діток та зробити їм подарунки за чемність, гарну поведінку і старанне навчання.

Зазвичай зимовий Миколай кладе свій подарунок під подушку, в шкарпетки або чобітки. Прокидаючись вранці, чемні дітлахи знаходять солодощі та бажані подарунки від святого. Ті, хто поводився погано протягом року, отримують від Миколая попередження у вигляді різочки.