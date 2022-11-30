Каждый ребенок с нетерпением ждет новогодних праздников. День святого Николая — самый важный праздник для малышей перед Новым годом. По традиции, святой Николай подкладывает детям под подушки подарки.

Чтобы Николай принес детям достойные подарки, каждый ребенок должен написать ему письмо. Как правильно писать письмо святому Николаю — читайте далее в материале.

Когда писать письмо

Делать это стоит заранее. Николай должен учесть все желания детей до того, как начнет обходить Землю и класть подарки под подушку.

Сейчас смотрят

Начинать формировать желания можно уже с 1 декабря. Также не забывайте о праздничном рисунке, который Николай очень ценит. Его стоит положить в конверт с письмом.

Помните, что получают подарки только те дети, которые целый год вели себя хорошо, были вежливыми и всячески помогали родителям.

Что писать

Для начала стоит написать кто вы, чтобы Николай понимал, куда приносить подарки.

Также стоит упомянуть о добрых делах, которые вы делали в течение года. Например, помогали родителям, были вежливыми и послушными, не ели много сладкого и хорошо учились в школе.

Далее можно приступать к списку желаний. Чтобы облегчить работу святому Николаю, напишите список желанных подарков, а он сам определит, что подарить.

В конце поблагодарите Николая за сказку, которую он приносит в каждый дом 19 декабря.

Не забывайте о праздничном рисунке. Это должно быть что-то новогоднее и волшебное. Свою картину положите вместе с письмом в конверт.

Не стоит писать большое письмо. Святой Николай один, а детишек много, поэтому в письме акцентируйте на основном — хорошее поведение и подарок.

Что дальше

После того как вы написали все пожелания и нарисовали праздничную открытку, положите конверт на подоконник и подождите, пока помощники Николая заберут его.

Если к вечеру помощники не забрали письмо, ложитесь спать, а конверт положите под подушку.

Идеи для подарков на День святого Николая 2023

Подарок на День святого Николая должен быть полезный и яркий, однако не супер шикарный, ведь впереди еще празднование Нового года.

Подарите ребенку вкусности, игрушки, разнообразные наборы для творчества и развития, книги или раскраски, одежду, пижаму или какой-то сертификат.