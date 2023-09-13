Всесвітній день шоколаду відзначають кілька разів на рік, один з яких – 13 вересня. Дату свята встановлено на честь дня народження засновника першої американської шоколадної компанії Hershey’s Мілтона Херші.

Є й інші дні, коли у світі вшановують ці ласощі, тож сьогодні Факти ICTV розкажуть вам про них, а також коли почали відзначати саме цей день і як це роблять в Україні. Також ми підготували листівки з Днем шоколаду 2023, щоб ви змогли привітати всіх його поціновувачів.

Коли День шоколаду

У цього солодкого свята є кілька дат – 29 листопада, 7 липня, 11 липня, 13 вересня, але найбільш відомими вважаються дві останні. Саме в ці дні в більшості країн відзначають Всесвітній день шоколаду, проте перевагу віддають все ж таки 11 липня.

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Як з’явився День шоколаду

Батьківщиною шоколаду вважається Мексика, проте саме свято вигадали у Франції. Воно є доволі молодим, оскільки його заснували в 1995 році. Любителям солодкого ідея припала до смаку, а тому його почали святкувати і в інших країнах світу.

Тож за дату 11 липня варто подякувати французам, адже саме ними він був проведений вперше. Ну, а за 13 вересня, як ми вже писали вище – Мілтону Херші, який народився цього дня.

Як відзначають День шоколаду в Україні

Столицею шоколаду в Україні вважається Львів, адже саме там розташовані знамениті майстерні, великі кондитерські та різноманітні авторські підприємства.

Крім того, саме у Львові найбільше з усіх міст України відзначають День шоколаду. Саме свято не надто широко відоме в нас, проте буває, що в цю дату проводяться тематичні фестивалі, ярмарки, а кондитерські роблять день відкритих дверей, щоб показати, як робляться ці ласощі.

Зазвичай заходи проводяться на той День шоколаду, що влітку – 11 липня. 13 вересня свято вважається хоч і всесвітнім, але не офіційним.

День шоколаду 2023 – картинки

Звісно, найпоширенішим подарунком у цей день вважається шоколад. Зараз його вибір надзвичайно різноманітний – різні смаки, форми, кольори, а тому, якщо постаратися, можна дуже здивувати того, кому хочеш піднести солодкий презент.

Крім того, у цю дату можна привітати одне одного словами або за допомогою листівок. З цієї нагоди Факти ICTV підготували картинки з Днем шоколаду.