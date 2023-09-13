Всемирный день шоколада отмечают несколько раз в году, один из которых — 13 сентября. Дата праздника установлена в честь дня рождения основателя первой американской шоколадной компании Hershey’s Милтона Херши.

Есть и другие дни, когда в мире чтят это лакомство, поэтому сегодня Факты ICTV расскажут вам о них, а также когда начали отмечать именно этот день и как это делают в Украине. Также мы подготовили открытки с Днем шоколада 2023, чтобы вы смогли поздравить всех его ценителей.

Когда День шоколада

У этого сладкого праздника есть несколько дат — 29 ноября, 7 июля, 11 июля, 13 сентября, но наиболее известными считаются две последние. Именно в эти дни в большинстве стран отмечают Всемирный день шоколада, однако отдают предпочтение все же 11 июля.

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Как появился День шоколада

Родиной шоколада считается Мексика, однако сам праздник придумали во Франции. Он является довольно молодым, поскольку его основали в 1995 году. Любителям сладкого идея пришлась по вкусу, а потому его стали праздновать и в других странах мира.

Так что за дату 11 июля стоит поблагодарить французов, ведь именно ими он был проведен впервые. Ну, а за 13 сентября, как мы уже писали выше — Милтона Херши, который родился в этот день.

Как отмечают День шоколада в Украине

Столицей шоколада в Украине считается Львов, ведь именно там расположены знаменитые мастерские, большие кондитерские и разнообразные авторские предприятия.

Кроме того, именно во Львове больше всего из всех городов Украины отмечают День шоколада. Сам праздник не слишком широко известен у нас, однако бывает, что в эту дату проводятся тематические фестивали, ярмарки, а кондитерские делают день открытых дверей, чтобы показать, как делается это лакомство.

Обычно мероприятия проводятся на тот День шоколада, который летом — 11 июля. 13 сентября праздник считается хоть и всемирным, но не официальным.

День шоколада 2023 — картинки

Конечно, самым распространенным подарком в этот день считается шоколад. Сейчас его выбор разнообразен — разные вкусы, формы, цвета, а потому, если постараться, можно очень удивить того, кому хочешь преподнести сладкий презент.

Кроме того, в эту дату можно поздравить друг друга словами или с помощью открыток. По этому случаю Факты ICTV подготовили картинки с Днем шоколада.