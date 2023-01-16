Власти Киева просят жителей столицы удержаться от проведения массовых мероприятий и купания на Крещение и напоминают об ограничениях, которые действуют в условиях военного времени.

Обращение также касается и религиозных организаций, которые ежегодно устраивают обряды на Крещение возле водоемов с нырянием в прорубь и освящением воды. Учитывая войну с РФ, подобные мероприятия враг может использовать как провокацию касательно верующих и других граждан с целью дестабилизации ситуации в стране.

Впрочем, власти все же организуют дежурство спасателей возле водоемов, где традиционно проводят обряды 19 января.

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Так, подобных локаций, где проводят купания в Киеве, немного — около 15. Они из года в год не меняются, но их доступность в условиях войны под большим вопросом:

зона отдыха Детская, Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;

Венеция, Днепровский район, р. Днепр, остров Долобецкий;

Предмостная слободка. Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;

Тельбин, Днепровский район, ул. Тычины;

Радуга, Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга;

Центральная, Днепровский район, р. Днепр, остров Труханов;

Радуга, Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7;

Троещина, Деснянский р-н, ул. Оноре де Бальзак;

Черторый. Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец;

Пуща-Водица, Оболонский район, пруд №8 на г. Горенко;

Вербное, Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная;

Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская, пр. Оболонский;

Наталка, Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная;

Наталка 2 (парк);

Галерная, Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская.

Крещение — это не только купание в проруби и святая вода. Праздник имеет свою интересную историю и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Дату и историю праздника Крещение можно узнать на Фактах ICTV.