Крещение Господне — одним из важнейших церковных праздников. В этот день Иоанн Креститель окрестил Иисуса в реке Иордан.

История праздника и когда празднуют Крещение 2023, читайте в материале Фактов ICTV.

Крещение 2023: дата

В христианских конфессиях Крещение Господне имеет одну дату — 6 января. Однако некоторые празднуют по григорианскому календарю, а другие — по старому стилю (юлианскому календарю).

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По юлианскому календарю Крещение приходится на 19 января. В 2023 году это будет четверг.

Именно 19 января Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан, когда сыну Господню было 30 лет.

История праздника

Крещение — это народно-религиозный праздник, который является довольно популярным в Украине. С ним связывают совершение Таинства Крещения Иисусом Христом, которое произошло на реке Иордан.

Как пишет Библия, во время крещения на Иисуса сошел с небес Святой Дух, который имел вид голубя, а тогда раздался Божий Голос. Поэтому в народе праздник также называют Богоявлением.

Крещение является третьим праздником, завершающим рождественско-новогодний цикл, и называется в народе еще Иорданом.

Своим крещением в Иордане Иисус ввел Таинство крещения – одно из семи главных церковных таинств, через которое человек как бы заново рождается для жизни во Христе.

Согласно рассказу, после крещения Иисус пошел в пустыню, чтобы уединиться. Он молился и соблюдал пост, чтобы подготовиться к выполнению миссии, с которой он пришел на землю.

В Евангелии от Луки указывается, что он не ел 40 дней, и за этот период дьявол пытался его подтолкнуть к греху.

Ранее упоминалось об особых свойствах воды этого дня-она могла исцелить болезни. До сих пор принято набирать воды с места крещения и нести ее домой.

На Крещение 2023 верующие окунаются в прорубь или обливаются святой водой. Наш народ верит, что это поможет укрепить здоровье и избавиться от болезней.