Дата святкування Курбан-байраму залежить від зміни фаз Місяця, тому щороку змінюється. У 2022 році мусульмани починають відзначати Курбан-байрам 9 липня, а завершиться святкування 13 липня.

Курбан-байрам – одне з найголовніших свят для мусульман, яке символізує закінчення хаджу, тобто святого паломництва в Мекку і її околиці. У цей день віруючі згадують про милосердя Аллаха і проявляють турботу до тих, хто її потребує.

До святкування мусульмани готуються заздалегідь і протягом десяти днів дотримуються посту. Традиційно Курбан-байрам починають відзначати ще ввечері напередодні дати.

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Курбан-байрам – традиції свята

Святкування Курбан-байраму заведено починати з ранкової молитви, під час якої слухають проповідь і читають Коран. А вже після намазу починається головна частина свята – жертвоприношення.

Згідно з традиціями Курбан-байраму, віряни ріжуть барана, верблюда, корову, буйвола або козу, приносячи його в жертву і проявляючи у такий спосіб свою повагу і любов до Аллаха.

Проте до цього дійства мусульмани ставляться досить відповідально, оскільки існують певні правила.

Приносити в жертву верблюда можна тільки, якщо йому вже є п’ять років. Якщо для жертвоприношення обрали корову чи буйвола, то вони повинні бути дворічними. Овець можна різати тільки однорічних.

Коли тварину вбивають, то цього не повинні бачити інші тварини.

Згідно з традиціями Курбан-байраму, заборонено продавати м’ясо. Його потрібно розділити і третину віддати біднякам або дитячим будинкам, третину – гостям і родичам, а ще одну третину – залишити сім’ї.

На святкування Курбан-байраму можна влаштовувати пишні застілля і запрошувати якомога більше гостей.

До святкового столу, зазвичай, подають запечену вівцю і страви з печінки і серця. Гарніром є рис, бобові та овочі.

Також у цей день мусульмани обов’язково їдять десерти, обираючи солодощі з мигдальним молоком і родзинками. Здебільшого, це випічка, печиво, бісквіти або пироги.

Крім цього, в свято Курбан-байраму важливо робити добрі справи. У ці дні віруючі намагаються відвідувати хворих, сиріт, допомагати бідним і піклуватися про тих, хто цього потребує.