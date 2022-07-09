Дата празднования Курбан-байрама зависит от смены фаз Луны, поэтому каждый год меняется. В 2022 году мусульмане начинают отмечать Курбан-байрам 9 июля, а завершится празднование 13 июля.

Курбан-байрам — один из главных праздников для мусульман, которое символизирует окончание хаджа, то есть святого паломничества в Мекку и ее окрестности. В этот день верующие вспоминают о милосердии Аллаха и проявляют заботу к тем, кто в ней нуждается.

К празднованию мусульмане готовятся заранее и в течение десяти дней соблюдают пост. Традиционно Курбан-байрам начинают отмечать еще вечером накануне даты.

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Курбан-байрам — традиции праздника

Празднование Курбан-байрама принято начинать с утренней молитвы, во время которой слушают проповедь и читают Коран. А уже после намаза начинается главная часть праздника — жертвоприношение.

Согласно традициям Курбан-байрама, верующие режут барана, верблюда, корову, буйвола или козу, принося его в жертву и проявляя таким образом свое уважение и любовь к Аллаху.

Однако к этому действу мусульмане относятся очень ответственно, поскольку существуют определенные правила.

Приносить в жертву верблюда можно только, если ему уже есть пять лет. Если для жертвоприношения выбрали корову или буйвола, то они должны быть двухлетними. Овец можно резать только однолетних.

Когда животное убивают, то этого не должны видеть другие животные.

Согласно традициям Курбан-байрама, запрещено продавать мясо. Его нужно разделить и треть отдать беднякам или детским домам, треть — гостям и родственникам, а еще одну треть — оставить семье.

На празднование Курбан-байрама можно устраивать пышные застолья и приглашать как можно больше гостей.

К праздничному столу, как правило, подают запеченную овцу и блюда из печени и сердца. Гарниром является рис, бобовые и овощи.

Также в этот день мусульмане обязательно едят десерты, выбирая сладости с миндальным молоком и изюмом. В основном, это выпечка, печенье, бисквиты или пироги.

Кроме этого, в праздник Курбан-байрама важно делать добрые дела. В эти дни верующие стараются посещать больных, сирот, помогать бедным и заботиться о тех, кто в этом нуждается.