2 серпня християни східного обряду святкують День пророка Іллі. Святий творив пророцтва та чудеса.

Цього дня заведено молитися пророку, просити в нього про здоров’я, достаток, родючість і швидку появу дітей. Бажано – провести день у родинному колі.

Кожне свято багате на традиції та прикмети, проте важливо знати, що робити заборонено.

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Чого не можна робити на день Іллі:

Категорично забороняється купатися у відкритих водоймах.

Не можна ходити на риболовлю, працювати в полі та прибирати.

Не можна сваритися, лаятись і кричати.

Не можна випускати худобу на пасовищі.

Під час грози не можна ховатись під деревом, краще зайти додому та запалити вогонь – свічки.

У цей день не можна проганяти тварин, а також пускати безпритульних до хати.

На день Іллі також безліч прикмет. Наприклад, глухий грім – до слабких дощів, дзвінкий – до злив.