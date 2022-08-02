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Купатися у водоймах і ходити на риболовлю: чого не можна робити на день Іллі

2 Серпня 2022, 08:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Купатися у водоймах і ходити на риболовлю: чого не можна робити на день Іллі

2 серпня християни східного обряду святкують День пророка Іллі. Святий творив пророцтва та чудеса.

Цього дня заведено молитися пророку, просити в нього про здоров’я, достаток, родючість і швидку появу дітей. Бажано – провести день у родинному колі.

Кожне свято багате на традиції та прикмети, проте важливо знати, що робити заборонено.

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Чого не можна робити на день Іллі:

  • Категорично забороняється купатися у відкритих водоймах.
  • Не можна ходити на риболовлю, працювати в полі та прибирати.
  • Не можна сваритися, лаятись і кричати.
  • Не можна випускати худобу на пасовищі.
  • Під час грози не можна ховатись під деревом, краще зайти додому та запалити вогонь – свічки.
  • У цей день не можна проганяти тварин, а також пускати безпритульних до хати.

На день Іллі також безліч прикмет. Наприклад, глухий грім – до слабких дощів, дзвінкий – до злив.

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