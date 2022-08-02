Ільїн день 2 серпня – традиційне церковне свято, під час якого вшановують пам’ять пророка Іллі. Багато православних християн цього дня шанують традиції, які передаються з покоління в покоління від наших предків.

Історія свята

Вперше пророк Ілля був згаданий у Старому Завіті: він жив приблизно за 900 років до Різдва Христового у Давньоізраїльському царстві. Був прихильником віри в єдиного Бога, за що його шанували як християни, так і юдеї, і мусульмани.

Біблія свідчить, що Бог послав Іллю до царя Ахава, щоб попередити про страшний голод, якщо його народ не перестане вірувати в язичницьких богів. Побоювання виправдалися, після чого пророк пішов у пустелю.

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Вважається, що його взяли на небеса живим.

Традиції свята

Ільїн день вказує на наближення зими – урожай збирається повним ходом, і саме час робити запаси на холодну пору. У це свято дозволяється їсти врожай, а різна робота на городі суворо заборонена – це може спричинити гнів Іллі.

Тих, хто старанно працював у цей день, карали – змушували обміняти кінську збрую у найближчому шинку на алкоголь для спільного розпивання.

В Ільїн день також не можна відпускати пастись худобу через різних змій, на яких перетворюються чорти. Навіть зловлену рибу заборонено їсти – це могла бути нечиста сила.

Сам Ілля є покровителем мисливства та врожаю, а в Україні цього дня господині готували хліб зі свіжозібраних злакових.

2 серпня багато святкують День ангела Іллі. Саме час привітати своїх знайомих та нагадати про важливість цього імені.