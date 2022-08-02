2 августа христиане восточного обряда отмечают День пророка Ильи. Святой совершал пророчества и чудеса.

В этот день принято молится пророку, просить у него о здоровье, достатке, плодородии и скором появлении детей. Желательно — провести день в кругу семьи.

Каждый праздник богат на традиции и приметы, однако немаловажно знать, что делать запрещено.

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Что нельзя делать в Ильин день:

Категорически запрещается купаться в открытых водоемах.

Нельзя ходить на рыбалку, работать в поле и убираться.

Нельзя ссорится, ругаться и кричать.

Нельзя выпускать скот на пастбище.

Во время грозы нельзя прятаться под деревом, лучше зайти домой и зажечь огонь — свечи.

В этот день нельзя прогонять животных, а также пускать бездомных в дом.

На Ильин день также множество примет. Например, глухой гром — к слабым дождям, звонкий — к ливням.