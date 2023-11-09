Софійську площу у Києві в грудні прикрасить новорічна ялинка, проанонсував очільник Folk Ukraine Ігор Добруцький. Традиційно саме ця компанія займається подготовкою до новорічних свят в українській столиці.

Якою буде новорічна ялинка у Києві 2023-2024

Наразі не розголошується жодних подробиць стосовно того, який вигляд матиме новорічна окраса Києва. Презентуватиме усі деталі щодо оформлення та тематики локації міський голова Віталій Кличко. Втім, уже відомо, чиїм коштом встановлять і прикрасять новорічну красуню.

– Ялинка, її оздоблення, іграшки, а також генератор для освітлення будуть коштом меценатів. З державного і міського бюджету не витратять ані копійки, – зазначив Ігор Добруцький у коментарі Вечірньому Києву.

Як і минулого року, на головній святковій локації Києва не будуть встановлювати фудкорти. З огляду на воєнний стан, не передбачено і масштабних гулянь.

Зараз дивляться

Коли встановлять новорічну ялинку

Точної дати Ігор Добруцький не назвав. Зазвичай ялинка на Софійській площі починала сяяти вогнями у День Святого Миколая 19 грудня. З вересня православна спільнота України живе за новим церковним календарем. Тепер Миколая припадає на 6 грудня.

Минулого року новорічна ялинка була 12 метрів заввишки. Її прикрасили енергоощадними синьо-жовтими гірляндами, що живилися від генератора.

Встановленню новорічної красуні передувало чимало дискусій. Адже ідея з ялинкою в умовах воєнного стану зустріла чимало критики. Проте влада столиці вирішила не позбавляти українців цього символу свята. У багатьох містах адміністрації проводили голосування в соцмережах, і самі жителі вирішували – встановлювати ялинку чи ні.