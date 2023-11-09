Софийскую площадь в Киеве в декабре украсит новогодняя елка, проанонсировал глава Folk Ukraine Игорь Добруцкий. Традиционно именно эта компания занимается подготовкой к новогодним праздникам в украинской столице.

Какой будет новогодняя елка в Киеве 2023-2024

Пока не разглашается никаких подробностей относительно того, как будет выглядеть новогоднее украшение Киева. Представить все детали по оформлению и тематике локации должен городской голова Виталий Кличко. Впрочем, уже известно, за чей счет установят и украсят новогоднюю красавицу.

— Елка, ее отделка, игрушки, а также генератор для освещения будут за счет меценатов. Из государственного и городского бюджета не потратят ни копейки, — отметил Игорь Добруцкий в комментарии Вечернему Киеву.

Как и в прошлом году, на главной праздничной локации Киева не будут устанавливать фудкорты. Учитывая военное положение, не предусмотрено и масштабных гуляний.

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Когда установят новогоднюю елку

Точной даты Игорь Добруцкий не назвал. Обычно елка на Софийской площади начинала сиять огнями в День Святого Николая 19 декабря. С сентября православное сообщество Украины живет по новому церковному календарю. Теперь Николая приходится на 6 декабря.

В прошлом году новогодняя елка была 12 метров высотой. Ее украсили энергосберегающими сине-желтыми гирляндами, которые питались от генератора.

Установке новогодней красавицы предшествовало немало дискуссий. Ведь идея с елкой в условиях военного положения встретила немало критики. Однако, власти столицы решили не лишать украинцев этого символа праздника. Во многих городах администрации проводили голосования в соцсетях, и сами жители решали – устанавливать елку или нет.