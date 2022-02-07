28 лютого в Україні розпочнеться Масляна, яка закінчиться 6 березня. У цей період прийнято влаштовувати гуляння, готувати млинці та відвідувати різноманітні тематичні заходи.

Так, у Києві на ВДНГ влаштують дводенне святкування Масляної – Запальна Масляна на ВДНГ. Програма та чим розважатимуть відвідувачів – далі в матеріалі.

Атмосфера та розваги

Святковий настрій можна відчути вже на центральній алеї. На честь весни територію комплексу прикрасять різнокольоровими стрічками та прапорцями.

Почитати сонце та весну, згідно з українськими традиціями, збираються яскраво: гостей ВДНГ зустрічатимуть нарядні ходулісти. На центральній площі відбуватимуться вистави зі святковими піснями та танцями. Також тут розмістять п’ятиметрову ляльку-мотанку – символ благополуччя, надії та сімейних зв’язків.

За прикметами, якщо нудно провести масляний тиждень — наступного року не буде удачі. А ось вдосталь повеселившись у святкові дні, далі, навпаки, вдасться добре попрацювати. Саме тому серед забав Масляної так багато рухливих ігор. Зокрема, на ВДНГ можна буде взяти участь у традиційних боях з мішками чи випробувати себе у перетягуванні канату. Звісно, ​​не без приємних призів для переможців.

Відпочити запрошують на головній алеї, тут влаштують імпровізований сінник: встановлять невеликі стоги, звірів і символів сонця з сіна, які точно стануть найколоритнішою прикрасою для яскравих фото в Instagram.

Музична програма, конкурси та вогняне шоу

Протягом двох днів на сцені Запальної Масляної для відвідувачів виступатимуть Олег Кензов, Оля Цибульська, Віктор Павлік, Аліна Гросу, Анна Трінчер, СолоХа, El Кравчук, Jerry Heil, Наталія Валевська, Артур Боссо, Kamaliya, Тетяна Піскарьова, Тоня Матвієнко, гурти Kalush, Цвіт кульбабі та інші.

Виступи починатимуться вдень і продовжуватимуться до 21.00. Конкурси та тематичні вікторини із призами проводитимуть на головній сцені з 13.00 до 16.00.

Фінал святкування Масляної на ВДНГ традиційно буде гарячим: своє шоу покаже вогняний театр, яскравою точкою якого стане спалювання триметрової ляльки з очерету, що символізує прощання з холодним сезоном.

Святкові частування

Масляна без млинців неможлива, оскільки вони є апетитним символом сонця. На фуд-корті їх заготовлять чимало: солодких – з сиром, нутеллою, яблуками та бананами, солоних – з ікрою та шинкою, яскравих – зі шпинатом.

Також гостей Масляниці пригощатимуть гарячим бограчем, пловом, стравами на грилі та іншою смакотою. Серед напоїв – глінтвейни, грог, наливки, ароматні чаї та какао.

Деякі масляні смаколики можна буде захопити і додому — на святковому ярмарку продаватимуть домашній мед, сири та солодощі.