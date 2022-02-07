28 февраля в Украине начнется Масленица, которая закончится 6 марта. В этот период принято устраивать гуляния, готовить блины и посещать различные тематические мероприятия.

Так, в Киеве на ВДНХ устроят двухдневное отмечание Масленицы — Запальна Масляна на ВДНГ. Програма и чем будут развлекать посетителей — далее в материале.

Атмосфера и развлечения

Праздничное настроение можно будет ощутить уже на центральной аллее. В честь весны территорию комплекса украсят разноцветными лентами и флажками.

Почитать солнце и весну, согласно украинским традициям, собираются ярко: гостей ВДНХ будут встречать нарядные ходулисты. На центральной площади будут проходить спектакли с праздничными песнями и танцами. Также здесь разместят пятиметровую куклу-мотанку — символ благополучия, надежды и семейных связей.

Согласно приметам, если скучно провести масленичную неделю — в следующем году не будет удачи. А вот вдоволь повеселившись в праздничные дни, дальше, наоборот, удастся хорошенько поработать. Именно поэтому среди забав Масленицы так много подвижных игр. В частности, на ВДНХ можно будет принять участие в традиционных боях с мешками или испытать себя в перетягивании каната. Конечно, не без приятных призов для победителей.

Отдохнуть приглашают на главной аллее, здесь устроят импровизированный сеновал: установят небольшие стога, зверей и символов солнца из сена, которые точно станут самым колоритным украшением для ярких фото в Instagram.

Музыкальная программа, конкурсы и огненное шоу

В течение двух дней на сцене Запальної Масляної для посетителей будут выступать Олег Кензов, Оля Цибульская, Виктор Павлик, Алина Гросу, Анна Тринчер, СолоХа, El Кравчук, Jerry Heil, Наталья Валевская, Артур Боссо, Kamaliya, Татьяна Пискарева, Тоня Матвиенко, группы Kalush, Цвіт кульбаби и другие.

Выступления будут начинаться днем ​​и продолжаться до 21.00. Конкурсы и тематические викторины с призами будут проводить на главной сцене с 13.00 до 16.00.

Финал празднования Масленицы на ВДНХ традиционно будет горячим: свое шоу покажет огненный театр, яркой точкой которого станет сжигание трехметровой куклы из камыша, что символизирует прощание с холодным сезоном.

Праздничные угощения

Масленица без блинов невозможна, поскольку они являются аппетитным символом солнца. На фуд-корте их заготовят немало: сладких — с творогом, нутеллой, яблоками и бананами, соленых — с икрой и ветчиной, ярких — со шпинатом.

Также гостей Масленицы будут угощать горячим бограчем, пловом, блюдами на гриле и прочей вкуснотищей. Среди напитков — глинтвейны, грог, наливки, ароматные чаи и какао.

Некоторые масленичные вкусности можно будет захватить и домой — на праздничной ярмарке будут продавать домашний мед, сыры и сладости.