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Коли Прощена неділя 2023 – дата

19 Січня 2023, 12:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Прощеное воскресенье
Джерело: Unsplash

Останній день масляного тижня перед початком Великого посту називають Прощеною неділею. Цього дня слід просити вибачення в усіх рідних і близьких, причому не варто формулювати конкретну провину, співрозмовник і так все зрозуміє.

Щорічно Прощена неділя припадає на різні дати, залежить це від дати початку посту та від дати Воскресіння Христового – Великодня.

Прощену неділю в 2023 році віряни відзначать 26 лютого. До цього ж буде Масляна – з 20 до 26 числа. Опісля розпочнеться Великий піст – з 27 числа, який триватиме аж сім тижнів – до 15 квітня.

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Вранці на Прощену неділю віряни ходять до церкви, після – відправляються одне до одного в гості, де накривають святкові столи.

Оскільки традицією дати є просити вибачення, то робити це не обов’язково віч-на-віч – не у всіх є така можливість. Можна зателефонувати, відправити листівку або СМС. Головне – щоб це було щиро.

Крім того, просити вибачення потрібно не тільки у близьких – сильні вибачаються перед слабкими, багаті – перед бідними, здорові – перед хворими, молоді — перед літніми.

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